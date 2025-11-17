Την πλήρη και κατηγορηματική απόρριψη του προτεινόμενου πολεοδομικού έργου για την επέκταση της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη μέσω του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς επανέλαβε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, διευκρινίζοντας ότι ο Δήμος ουδέποτε υπέβαλε πρόταση για το συγκεκριμένο έργο, παρά τη λανθασμένη αναφορά που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Ο κ. Προύντζος είπε ότι ο Δήμος είχε ήδη απορρίψει από την πρώτη παρουσίαση του έργου από την Πολεοδομία οποιαδήποτε ιδέα “διαμπερούς τροχαίας κίνησης” μέσα από το Πάρκο Αθαλάσσας, είτε μέσω αερογέφυρας είτε με άλλον τρόπο, καθώς και το τμήμα του δρόμου που προβλεπόταν να διέρχεται από το Πάρκο Ακαδημίας.

Υπενθύμισε ότι την περασμένη Πέμπτη χρειάστηκε να ξεκαθαρίσει, μέσω γραπτής δήλωσης, ότι ο Δήμος Λευκωσίας δεν έχει υποβάλει καμία πρόταση για την επέκταση της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη μέσω του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.

Η σχετική αναφορά στο έγγραφο της Βουλής, όπως είπε, «έγινε εκ παραδρομής» και διορθώθηκε άμεσα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών και τη βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Ο σχεδιασμός ως έχει απορρίπτεται

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Προύντζος εξήγησε ότι το έργο χωρίζεται σε τρία κομμάτια, σημειώνοντας ότι ο Δήμος απέρριψε το έργο επειδή δεν είχαν αφαιρεθεί δύο κρίσιμα κομμάτια και συγκεκριμένα η σύνδεση με την απέναντι πλευρά του αυτοκινητόδρομου και το τμήμα που διέρχεται μέσα από το Πάρκο Ακαδημίας.

«Από τη στιγμή που αυτά τα δύο κομμάτια παρέμεναν, το έργο όπως παρουσιάστηκε απορρίφθηκε», ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ο Δήμος διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις και για το μεσαίο κομμάτι του έργου, που αφορά στην προέκταση της λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη (πρώην Ακαδημίας), τις οποίες ήδη -όπως είπε- έθεσε στην Πολεοδομία.

Ζητείται επανασχεδιασμός και νέα υποβολή

Ο κ. Προύντζος σημείωσε ότι ο Δήμος κάλεσε την Πολεοδομία να επανασχεδιάσει πλήρως το έργο και να το υποβάλει εκ νέου ως τελικό σχέδιο, ώστε να ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση.

«Τους είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να παραμείνει ο σχεδιασμός ως έχει», τόνισε, προσθέτοντας πως το έργο αποτελείται από τρία κομμάτια, και ότι τα δύο από αυτά έχουν ήδη απορριφθεί κάθετα από τον Δήμο.

Θέση Δήμου για παρεμβάσεις σε δασικά πάρκα

Εξάλλου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας ήταν ξεκάθαρος και ως προς την ευρύτερη πολιτική προσέγγιση του Δήμου για τις παρεμβάσεις στα πάρκα.

Όπως είπε, «η σύγχρονη τάση είναι ότι οι πνεύμονες πρασίνου πρέπει να παραμένουν ανεπηρέαστοι», σημειώνοντας ότι «οι παρεμβάσεις μέσα ή κοντά σε εθνικά δασικά πάρκα πρέπει να γίνονται με εξαιρετική φειδώ και όχι για να εξυπηρετούν διαμπερή κίνηση».

ΚΥΠΕ