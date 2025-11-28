Σε μία αποφασιστική κίνηση ενίσχυσης της αεροπυρόσβεσης, το υπουργείο Άμυνας προσανατολίζεται να ζητήσει παράταση παραμονής των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor 802 από την Ιορδανία, έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Σχετικό αίτημα αναμένεται να τεθεί μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, ενόψει των ιδιαίτερα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών και των παρατεταμένων ξηρών συνθηκών, αποτέλεσμα τριετούς ξηρασίας που διατηρεί τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε αυξημένα επίπεδα, ακόμη και τον χειμώνα.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η παραμονή των αεροσκαφών μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου διασφαλίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα διατηρήσει υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για όσο συνεχιστεί ο αυξημένος κίνδυνος ανάφλεξης.

Τα δύο αεροσκάφη επιχειρούν ήδη από τον περασμένο Μάρτιο από τη Λάρνακα, αποτελώντας συνέχεια της συνεργασίας που είχε εγκαινιαστεί και την περσινή χρονιά. Κατά την παραμονή τους στην Κύπρο έχουν συνδράμει σε κρίσιμες επιχειρήσεις, καλύπτοντας σημαντικά επιχειρησιακά κενά και ενισχύοντας την ετοιμότητα των δυνάμεων αεροπυρόσβεσης.

Χθες, ο υπουργός Γεωργίας της Ιορδανίας, Dr. Saeb Al-Khraisat, συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή, Ανδρέα Γρηγορίου, επισκέφθηκαν την ομάδα των αεροσκαφών και συνομίλησαν με το προσωπικό εδάφους και αέρος, ευχαριστώντας το για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Η παράταση παραμονής των ιορδανικών μέσων αναμένεται να ζητηθεί στο πλαίσιο μνημονίου διμερούς συνεργασίας. Από την 1η Απριλίου 2025, η νέα Μονάδα Αεροπυρόσβεσης επιχειρεί πλέον υπό την Εθνική Φρουρά, αξιοποιώντας ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας και ενισχύοντας τον συντονισμό, την εκπαίδευση και την ανταπόκριση στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Για τη φετινή χρονιά εξασφαλίστηκαν 11 πρωτεύοντα πτητικά μέσα, αριθμός που έφτασε στα 14 κατά την κορύφωση της περιόδου, αποτελώντας τον μεγαλύτερο επιχειρησιακό στόλο που είχε ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία. Η ποιοτική αναβάθμιση είναι επίσης εμφανής: οι συνολικές δυνατότητες ρίψεων ξεπερνούν πλέον τους 36 τόνους νερού ή άλλου πυροσβεστικού υλικού, έναντι 31 τόνων το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, εφεδρικά μέσα από την Εθνική Φρουρά και την Αστυνομία υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ δύο ιορδανικά ελικόπτερα βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας στην Ιορδανία με χρόνο ανταπόκρισης έξι ωρών.