Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τίθενται οι εμπορικές σχέσεις Κύπρου – Αυστραλίας στον τομέα των τροφίμων, μετά την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Δασών της Αυστραλίας να αφαιρέσει την Κύπρο από τη λίστα των χωρών που είναι ελεύθερες από τον Αφθώδη Πυρετό (FMD).

Η Λευκωσία έχει ήδη κινητοποιήσει τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της ΕΕ (DG SANTE) και τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, ζητώντας συντονισμένο χειρισμό απέναντι στην αυστηρή τακτική της Αυστραλίας, η οποία είχε επαναληφθεί και το 2015 με αφορμή τη Λοιμώδη Οζώδη Δερματίτιδα στα κατεχόμενα.

Στο πλάνο ενεργειών περιλαμβάνονται:

● Επίσημη επιστολή αμφισβήτησης προς την Αυστραλία, τεκμηριώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις ελεύθερες περιοχές.

● Παρέμβαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τον WOAH.

● Δυνατότητα ενστάσεων από τους επηρεαζόμενους εξαγωγείς και Αυστραλούς εισαγωγείς.

● Απευθείας επικοινωνία με την Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Κύπρο για ανάκληση της απόφασης.

Σε συναγερμό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές της Δημοκρατίας μετά τις πληροφορίες για εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στο κατεχόμενο χωριό Λάπαθος της επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιώτες κτηνίατροι εντόπισαν κλινικές αλλοιώσεις που παραπέμπουν στη νόσο σε 70 αγελάδες. Παρ’ όλο που δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί στην Τουρκία για εργαστηριακές εξετάσεις, η κλινική εικόνα των ζώων ήταν αρκετή για να σημάνει «κόκκινος συναγερμός» στις ελεύθερες περιοχές, καθώς η νόσος θεωρείται μία από τις πιο καταστροφικές για την κτηνοτροφία παγκοσμίως.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια που προσβάλλει βοοειδή, χοίρους, πρόβατα και αίγες. Αν και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, οι οικονομικές επιπτώσεις είναι εφιαλτικές:

>> Υψηλή μεταδοτικότητα: Ο ιός εξαπλώνεται ταχύτατα μέσω άμεσης επαφής ή μολυσμένων οχημάτων και εξοπλισμού.

>> Απουσία θεραπείας: Δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή.

>> Θανατώσεις ζώων: Η νομοθεσία επιβάλλει τη θανάτωση όλων των ζώων μιας εκμετάλλευσης σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος.

>> Εμπορικοί περιορισμοί: Η εμφάνιση της νόσου οδηγεί σε άμεσο αποκλεισμό των εξαγωγών ζώντων ζώων και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Αυστηρές οδηγίες

Με επείγουσες επιστολές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής να λάβουν δραστικά μέτρα βιοασφάλειας.

Για τα γαλακτοκομεία:

● Αποκλειστική παραλαβή γάλακτος από νόμιμες μονάδες των ελεύθερων περιοχών.

● Αυστηρή απαγόρευση προϊόντων άγνωστης προέλευσης.

● Σχολαστική απολύμανση όλων των οχημάτων και δεξαμενών που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.

Για τους μεταφορείς γάλακτος:

● Πλύσιμο και απολύμανση των βυτιοφόρων (με έμφαση στους τροχούς και τις αντλίες) μετά από κάθε δρομολόγιο.

● Χρήση ειδικού ρουχισμού και αποφυγή εισόδου σε χώρους όπου διατηρούνται ζώα.

● Άμεση διακοπή συλλογής γάλακτος αν παρατηρηθεί χωλότητα (κούτσαμα) ή πληγές στο στόμα των ζώων.

Μέτρα προστασίας και από τους κτηνοτρόφους

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να θωρακίσουν τις μονάδες τους, εφαρμόζοντας τα εξής:

● Απολυμαντικά λουτρά σε εισόδους/εξόδους.

● Απομόνωση νέων ζώων πριν την ανάμιξη με το κοπάδι.

● Καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων.

● Αποφυγή επαφής με άλλα κοπάδια σε βοσκοτόπους.

● Καθημερινός έλεγχος για τυχόν μείωση της παραγωγής γάλακτος ή ύποπτα συμπτώματα.

Η συνεργασία όλων των επαγγελματιών του κλάδου κρίνεται ως καθοριστική για την αποτροπή της εισαγωγής της νόσου στις ελεύθερες περιοχές, η οποία θα επέφερε καίριο πλήγμα στη βιωσιμότητα της κυπριακής κτηνοτροφίας.