Δικαστικό θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις, αλλά και το Ισραήλ να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο κάδρο της υπόθεσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης και αρμοδίων υπηρεσιών της Δημοκρατίας.

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο 36χρονος Ισραηλινός Daniel Yehonatan Zarvg, ο οποίος επιδιώκει να τεθεί υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Κύπρο, υποστηρίζοντας πως διώκεται κακόβουλα από τις Αρχές του Ισραήλ και προβάλλει τον ισχυρισμό ότι του χρεώνονται εγκλήματα που δεν διέπραξε.

Η υπόθεση του 36χρονου, ευρύτερα γνωστού με το όνομα «Andros Gracia» απασχόλησε το περασμένο καλοκαίρι τα ΜΜΕ. Το όνομα αυτό χρησιμοποιούσε ο 36χρονος σε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο Ισπανίας κι ενώ βρισκόταν στο ψευδοκράτος. Είχε εντοπιστεί και συλληφθεί στα κατεχόμενα, καθώς καταζητείτο ως ύποπτος στην πατρίδα του για έγκλημα που διαπράχθηκε στις 24/3/2024. Τότε, σε ενέδρα θανάτου, έπεσαν εννέα πυροβολισμοί κατά του Shaul Peretz και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της συζύγου του, Almog. Ο Daniel Yehonatan Zarvg συνελήφθη τον Αύγουστο από τη ψευδοαστυνομία και στις 13/8 είχε παραδοθεί στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ σημειώθηκε χθες. Ο 36χρονος μέσω του δικηγόρου, Χρήστου Γαβριηλίδη, καταχώρισε προσφυγή στο Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας επιδιώκοντας ακύρωση απόφασης της υπηρεσίας ασύλου, η οποία στις 5 Δεκεμβρίου απέρριψε αίτημά του για να του παραχωρηθεί άσυλο στην Κύπρο.

Η αίτηση του 36χρονου που κατατέθηκε χθες συνοδεύεται από αρκετά νομικά σημεία, ενώ περιλαμβάνει αναφορές για την πατρίδα του, το Ισραήλ. Ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, πως εγκαταστάθηκε στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές στις αρχές του 2024 και ότι «ο λόγος αναχώρησής του από το Ισραήλ, είναι καθότι η ζωή του διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, τόσο από εγκληματικά στοιχεία που επανειλημμένα αποπειράθηκαν να τον σκοτώσουν, όσο και από τις Ισραηλινές Αρχές που (α) μεθοδευμένα κατά καιρούς διέρρεαν στα ΜΜΕ ανυπόστατους ισχυρισμούς δήθεν περί εμπλοκής του σε εγκλήματα, στοχοποιώντας τον στα μάτια εγκληματιών, ενώ (β) στο παρελθόν τον καταδίκαζαν για εγκλήματα που δεν διέπραξε, παραβιάζοντας το δικαίωμά του για δίκαιη δίκη με αποτέλεσμα (γ) να εκτίσει διάφορες ποινές υπό περιστάσεις που συνιστούν βασανιστήρια και/ή εξευτελιστική μεταχείριση και/ή τιμωρία, ένεκα των μακρών περιόδων απομόνωσης, χωρίς δικαίωμα και/ή με περιορισμένο δικαίωμα αυλισμού, μόνο με χειροπέδες και ποδοπέδες. Συνεπεία της απομόνωσης ανέπτυξε διάφορα ψυχιατρικά και/ή ψυχωτικά θέματα και υπνική άπνοια. Λαμβάνει προς τούτο ανελλιπώς φαρμακευτική αγωγή, ενώ για να κοιμηθεί χρειάζεται μάσκα οξυγόνου».

Το μακροσκελές αίτημα προς το Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας συνοδεύεται από πολυσέλιδους ισχυρισμούς του 36χρονου, ο οποίος παρουσιάζεται ως στόχος εγκληματικών ενεργειών από τον Shaul Peretz. Κάνει λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο όχημά του, δολοφονία φίλου του και γενικότερα συμβάντα που δείχνουν ότι στοχοποιείται από δημοσιεύματα και θέσεις των Αρχών του Ισραήλ που δεν ισχύουν και δεν λήφθηκαν υπόψιν από την Υπηρεσία Ασύλου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επικαλείται, ακόμη, και δημοσίευμα του «Φιλελευθέρου» το καλοκαίρι για να δείξει τις διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεσή του στα ΜΜΕ.

Προβάλλονται και τα ακόλουθα: «Το ισραηλινό σωφρονιστικό σύστημα, στο οποίο ο αιτών θα επιστραφεί σε περίπτωση έκδοσής του, βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση σοβαρής λειτουργικής κατάρρευσης, που χαρακτηρίζεται από ακραίο συνωστισμό κρατουμένων και ισχνές ελλείψεις σε εποπτικό και φυλακτικό προσωπικό. (…) Οι αρχές έχουν ήδη αποτύχει να τον προστατεύσουν στο παρελθόν, είναι θύμα βίαιων επιθέσεων εντός των φυλακών τον μαχαίρωσαν τόσο στο κεφάλι όσο και στο σώμα και υπάρχει σύνδεση με τα άνω συμβάντα αφού ενδέχεται να είναι με οδηγίες της εν λόγω φατρίας(…)».

Εδώ να σημειωθεί ότι Daniel Yehonatan Zarvg στα κατεχόμενα ζούσε με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή κρατείται σε χώρο κράτησης που είναι υπό τον έλεγχο της Αστυνομία Κύπρου. Οι δικηγόροι του, Δημήτρης Τσολακίδης και Ανδρέας Ανδρέου, είχαν επιτύχει την ακύρωση της σύλληψής του (certiorari) και στη βάση αυτού καταχώρισαν αίτηση για να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης τους και να τερματιστεί η διαδικασία έκδοσής του στο Ισραήλ. Στις 10/12 αγόρευσαν σχετικά στο Δικαστήριο, το οποίο επεφύλαξε την απόφασή του. Η Νομική Υπηρεσία έχει εφεσιβάλει το ακυρωτικό διάταγμα.