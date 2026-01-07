Αεροδιακομιδή ασθενούς από εμπορικό πλοίο πραγματοποίησε το ΚΣΕΔ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ. Το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 90 ναυτικά μίλια νότια της Λεμεσού. Το Σχέδιο ενεργοποιήθηκε στις 11:45.

Για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε Ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ της Εθνικής Φρουράς, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στις 13:50 για περαιτέρω νοσηλεία.