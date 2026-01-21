Λόγω αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 23/1/2026 στις 3μμ μέχρι τη Δευτέρα 26/1/2026 στις 9πμ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων του.

Συγκεκριμένα, από την προσωρινή διακοπή θα επηρεαστούν τα συστήματα Tax For All, η Φορολογική Πύλη, TAXISnet, η Κυβερνητική Πύλη gov.cy στην Ενότητα Ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το Τμήμα Φορολογίας συνιστά στο κοινό σε αυτό το διάστημα να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια στα συστήματα, ακόμα και σε περίπτωση που καταστεί δυνατή στιγμιαία η πρόσβαση σε αυτά.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

ΚΥΠΕ