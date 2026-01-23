Στην Αστυνομία διαβιβάστηκε προ ημερών το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το σκάνδαλο στην Τριμίκλινη, για το οποίο ελέγχονται πρώην κρατικοί αξιωματούχοι και νυν κρατικοί λειτουργοί.

Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για μελέτη, αφού η ίδια δεν έχει διωκτικές εξουσίες. Όπως πληροφορείται ο «Φ» από τη Νομική Υπηρεσία, η μελέτη του πορίσματος με τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις μελετήθηκαν από ομάδα νομικών λειτουργών και στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες προς την Αστυνομία, να γίνουν έρευνες επί των όσων εντοπίζονται από τον επιθεωρητή που διόρισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση της Τριμίκλινης και του ιχθυοτροφείου που λειτουργούσε, η Αστυνομία είχε ξεκινήσει έρευνα από το 2025 μετά από καταγγελίες που προέκυψαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Ωστόσο, όταν η Ανεξάρτητη Αρχή άρχισε αυτεπάγγελτη έρευνα για το θέμα της εκτροπής του νερού του ποταμού Κούρρη και ενδεχόμενων παρανομιών, οι αστυνομικές έρευνες ατόνησαν ώστε να δοθεί χρόνος στην Αρχή να ολοκληρώσει την έρευνα της. Τώρα ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου που είχαν οριστεί για να εξετάσουν την υπόθεση, έχοντας ανά χείρας το πόρισμα και τα ευρήματα της Αρχής, θα καλέσουν για ανάκριση τους εμπλεκόμενους και όσους δείχνει η έρευνα για πιθανές ευθύνες. Παράλληλα προωθούνται και οι πειθαρχικές έρευνες ανάλογα με την Υπηρεσία που υπηρετούν οι ελεγχόμενοι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε σχετικά προχωρημένο στάδιο και αναμένονται εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα, με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Στο πόρισμά της η Αρχή, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 19 Δεκεμβρίου 2025, είχε εντοπίσει στοιχεία από τα οποία φαίνεται να προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για τον πρώην υπουργό Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη, τον πρώην διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Κώστα Χατζηπαναγιώτου και τον πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας, Λοΐζο Λοϊζίδη. Η Αρχή στο πόρισμά της εισηγείται όπως γίνουν και πειθαρχικές διώξεις για εφτά λειτουργούς από το Τμήμα Γεωργίας, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και από το Τμήμα Αλιείας που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση.

Ο πρώην Υπουργός, καθώς και οι δύο υψηλόβαθμοι πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, είναι αντιμέτωποι πλέον με το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και συνωμοσίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο πρώην υπουργός Γεωργίας φαίνεται να ενήργησε με τρόπο που ο ερευνών λειτουργός της Αρχής, χαρακτηρίζει ως «εντελώς αυθαίρετο και καταχρηστικό». Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι διαπιστώσεις για τους Λοΐζο Λοϊζίδη (πρώην διευθυντή Τμήματος Αλιείας) και Κώστα Χατζηπαναγιώτου (πρώην διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος). Η έρευνα αποκαλύπτει μια συνεργασία που στόχο είχε να νομιμοποιήσει τα κακώς έχοντα πριν από τα επίσημα εγκαίνια που τελέστηκαν από τον τότε υπουργό Γεωργίας Σοφοκλή Αλετράρη. Όπως καταγράφεται στο πόρισμα για τον πρώην υπουργό, γνώριζε για τη λειτουργία των ιχθυοτροφείων λόγω αιτήματος για άντληση νερού από τον Κούρρη και ενέκρινε ιεραρχική προσφυγή του ιδιοκτήτη τους, παρά το γεγονός ότι προηγούμενη απόφαση του γενικού διευθυντή είχε απορρίψει σχετικό αίτημα.

Σημειώνεται ότι μετά την ανακοίνωση του πορίσματος ο πρώην διευθυντής Τμήματος Αλιείας Λοΐζος Λοϊζίδης είχε ζητήσει με επιστολή του την άμεση αναθεώρηση της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Αρχή «με σκοπό την αποκατάσταση της προσωπικής και επαγγελματικής τιμής και υπόληψής του». Η Αρχή απάντησε ότι απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης και διασυρμού του αφού στο πόρισμά της αναφέρεται σε «ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες» και όχι ενοχή, στην υπόθεση Land of Dreams στην Τριμίκλινη.