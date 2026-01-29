Την ποινικοποίηση των κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές με την εισαγωγή αυστηρών ποινών, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η Βουλή ενέκρινε την τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή κινητών τηλεφώνων και απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών στις ή από τις φυλακές, καθώς και η απόπειρα τέλεσης των εν λόγω πράξεων.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις θεσπίζονται τα ακόλουθα αδικήματα: