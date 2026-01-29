Την ποινικοποίηση των κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές με την εισαγωγή αυστηρών ποινών, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής.
Συγκεκριμένα, η Βουλή ενέκρινε την τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή κινητών τηλεφώνων και απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών στις ή από τις φυλακές, καθώς και η απόπειρα τέλεσης των εν λόγω πράξεων.
Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις θεσπίζονται τα ακόλουθα αδικήματα:
- Η κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή κινητών τηλεφώνων στις ή από τις φυλακές, καθώς και η απόπειρα τέλεσης αυτών από πρόσωπο, κρατούμενο ή μη, με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη και/ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000).
- Η κατοχή, χρήση, εισαγωγή και εξαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων στις ή από τις φυλακές, καθώς και η απόπειρα τέλεσης αυτών από πρόσωπο, κρατούμενο ή μη, με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη και/ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000).
- Η τέλεση των ως άνω αναφερόμενων αδικημάτων από μέλος του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και/ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).