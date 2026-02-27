Προσπαθούν να στήσουν το παζλ της διασποράς του αφθώδους πυρετού Αστυνομία και αρμόδιες Υπηρεσίες, μέσα από λήψη καταθέσεων η πρώτη και μέσα από ιχνηλατήσεις οι δεύτερες, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τι πήγε λάθος.

Μέχρι στιγμής, παρά τις υποψίες που εκφράστηκαν για μεταφορά σανού από τα κατεχόμενα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη κατεύθυνση στις έρευνες εν αναμονή και των εξειδικευμένων εξετάσεων κυρίως σε ζωοτροφές.

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι πως ο αφθώδης πυρετός προήλθε από τα κατεχόμενα, αφού ο ορότυπος του ιού (Sat-1) είναι ο ίδιος. Τα ευρήματα, εξάλλου, μέσα από τις αναλύσεις στις 11 θετικές μονάδες, καταδεικνύουν πως χρονικά ο ιός έκανε πρώτα την εμφάνισή του στη κτηνοτροφική Ορόκλινης, που θεωρείται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, το σημείο μηδέν.

Το πώς ακολούθησε διασπορά στα Λιβάδια, όπου εντοπίστηκαν 4 θετικές μονάδες και έπειτα στην Αραδίππου (1 μονάδα) και τους Τρούλλους (1 μονάδα) είναι αντικείμενο διερεύνησης. Σημειώνεται πως μία από τις θετικές μονάδες στην Ορόκλινη και αυτή της Αραδίππου έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Γρίφο αποτελεί η διασπορά σε απομονωμένη κτηνοτροφική μονάδα με περίπου 2.000 αιγοπρόβατα στους Τρούλλους. Ο ιδιοκτήτης της ζητά επίμονά όπως ληφθούν νέα δείγματα από τα ζώα, υποστηρίζοντας πως μπορεί να έχει γίνει λάθος, αφού τα αιγοπρόβατα είναι ασυμπτωματικά και δεν εντοπίστηκε άλλη θετική μονάδα στην περιοχή.

Εξηγώντας πως τα διάφορα ζώα μπορούν να έχουν διαφορετική συμπτωματολογία, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για θέματα αφθώδους πυρετού, Σωτηρία Γεωργιάδου, σημείωσε πως έγιναν τρεις διαφορετικές αναλύσεις από το διαπιστευμένο από την ΕΕ εργαστήριο των Κ.Υ. Σημείωσε, εξάλλου, πως αποτελεί αντικείμενο επιδημιολογικής διερεύνησης το πώς έφτασε ο ιός στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και άλλους επαγγελματίες υγείας των ζώων που τους παρέχουν υπηρεσίες.

Το ανακριτικό έργο έχει δρόμο ακόμη, αφού αναμένονται οι εξειδικευμένες αναλύσεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Γεωργίας. Όταν ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις θα γίνει αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον διαπράχθηκαν ποινικά ή άλλα αδικήματα με βάση τον Νόμο που διέπει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τον Νόμο «περί της Υγείας των Ζώων».