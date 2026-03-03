Στις 16 Μαρτίου αρχίζει η ακρόαση για το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του νυν βουλευτή και πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε την πιο πάνω ημερομηνία αφού πρώτα άκουσε τις θέσεις των δυο πλευρών.

Ο εκ των δικηγόρων του κ. Σιζόπουλου, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, αφού πρώτα ανέφερε πως δεν θα υπάρξει ένσταση στο αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, τόνισε ότι «θέλω, όμως, να διευκρινίσω ότι αρνείται κατηγορηματικά τα κατ΄ ισχυρισμόν αδικήματα που φέρεται να έχει διαπράξει».

Εξήγησε πως η απόφαση για να μην υποβάλει ιένσταση ο κ. Σιζόπουλος «είναι διότι θέλει να διευκολύνει την απονομή της δικαιοσύνης. Δεν έχει να κρύψει απολύτως τίποτα. Και όπως θα δείτε από το περιεχόμενο της αίτησης, η υπόθεση το 2019 είχε ξεκινήσει με παραπονούμενο τον κ. Σιζόπουλο αναφορικά με τα γεγονότα που τώρα του καταλογίζονται.

Για τη Νομική Υπηρεσία εμφανίστηκαν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης και η εισαγγελέας Πολίνα Ευθυβούλου. Ο πρώτος ζήτησε χρόνο για να ετοιμαστεί γραπτό κείμενο με τις θέσεις της Γενικής Εισαγγελίας ζητώντας μια εβδομάδα χρονικό περιθώριο.

Το εξαμελές σώμα κατόπιν τούτου έδωσε προθεσμία μέχρι τις 9 Μαρτίου προκειμένου οι δυο πλευρές να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις τους και όρισε την 16η του μήνα ως ημέρα ακρόασης.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της διαδικασίας, ο κ. Σιζόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για την όλη υπόθεση, αναφερόμενος στα γεγονότα του 2019 όταν ο ίδιος είχε καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία ως παραπονούμενος.

Για λογαριασμό του κ. Σιζόπουλου, εμφανίστηκαν οι δικηγόροι Χρίστος Τριανταφυλλίδης, Βίκτωρας Ακάμας και Στέλιος Χριστοδούλου.

Θυμίζουμε πως, σύμφωνα με έρευνα και πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος και τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα που είχαν εταιρική συμμετοχή στην Taxan ενδεχομένως να διέπραξαν τα αδικήματα της (1) απάτης, (2) της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, (3) της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και (4) της συνωμοσίας για καταδολίευση.

Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της Αρχής οι μέτοχοι της Taxan πώλησαν σε Ιρακινό επενδυτή τις μετοχές της εταιρείας τους έναντι του ποσού των €2.025.000 για να διευθετήσουν χρέος που είχαν ως μέτοχοι της εταιρικής οντότητας σε τράπεζα.

Από τον κ. Σιζόπουλο και άλλους μετόχους δηλώθηκε ότι η τιμή πώλησής ήταν στο €1.600.000. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, ο τραπεζικός οργανισμός στην προκειμένη, δεν θα έκανε διευθέτηση του δανείου με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε πως ήταν άλλη η τιμή πώλησης της Taxan.

Για την ακρίβεια η Αρχή κάνει λόγο για εξαπάτηση της τράπεζας: «…η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου)». Επιπλέον, στο πόρισμα της Αρχής σημειώνεται ότι «η Τράπεζα προέβη σε Καταγγελία στην Αστυνομία για τον λόγο ότι είχε εξαπατηθεί καθώς εάν γνώριζε ότι οι μετοχές της ΤΑΧΑΝ πωλήθηκαν έναντι του ποσού των €2.025.000, δεν θα προέβαινε στη διαγραφή του ποσού των €956.900».

Να σημειωθεί ότι ο «Φ» αποκάλυψε έγγραφο που δείχνει γνώση του κ. Σιζόπουλου για την πραγματική πώληση των μετοχών της Taxan, αλλά και ότι είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τον τραπεζικό οργανισμό.

Το Τμήμα Φορολογίας επέβαλε φορολογία που προέκυπτε από το πραγματικό ποσό πώλησης των μετοχών της Taxan (€2.025.000). Σχετικό έγγραφο αποκάλυψε ο «Φ». Όπως γνωρίζουμε, από την πράξη για της αγοραπωλησίας της Taxan υπάρχουν ακόμη οφειλές που υπερβαίνουν τις €10.000.

Η Αστυνομία σε παλιότερη έρευνά της για την ίδια υπόθεση είχε διαβιβάσει φάκελο στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2019. Όπως πληροφορούμαστε, εγειρόταν ακόμη και ζήτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Σιζόπουλου. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2020 το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αποφάσισε να μην ασκήσει διώξεις.