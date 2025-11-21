Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει ότι στις 24/11/2025, και εφόσον χρειαστεί στις 25/11/2025, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης νέου ασφαλτικού οδοστρώματος στη Λεωφόρο Λεμεσού, από τη συμβολή με Αγλαντζιάς μέχρι τη συμβολή με Αρμενίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μεταξύ των ωρών: 20:00 – 06:00.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται με την ολοκλήρωση των εργασιών και της απαραίτητης σήμανσης.

«Οι εργασίες πραγματοποιούνται για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και διερχομένων», προστίθεται.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις υποδείξεις για τις παρακάμψεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.