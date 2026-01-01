Συνηθίσαμε να το απολαμβάνουμε δια ζώσης ή σε φωτογραφίες και βίντεο τις καλοκαιρινές περιόδους, όταν και η μοναδική φυσική καλλονή του αναδεικνύεται σε όλη της την μεγαλοπρέπεια στους χιλιάδες επισκέπτες του.

Το λιμανάκι της Κάτω Πάφου όμως, διατηρεί την γοητεία του και τις περιόδους των χειμερινών ή έντονων καιρικών φαινομένων, όπως αυτές που επικρατούν σήμερα, με τον συνδυασμό κρύου, βροχής, λιακάδας και σφοδρών ανέμων.

Αυτοί ακριβώς οι άνεμοι δημιούργησαν ένα πανέμορφο και ασυνήθιστο για το παραλιακό μέτωπο Πάφου άγριο τοπίο, που έσπευσαν να απολαύσουν οι ουκ ολίγοι επισκέπτες της περιοχής και να το απαθανατίσουν με τις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς.

Μαζί και το philenews, που κατέγραψε εντυπωσιακά ενσταντανέ.