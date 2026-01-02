Η Πάφος έχει αναχθεί σε δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό για τους Πολωνούς την τελευταία διετία, όπως κατά κόρον έχει αναφερθεί και γραφεί, και αυτό επιβεβαιώνεται και τις μέρες αυτές των γιορτών. Μπορεί η τουριστική κίνηση προς την Πάφο να είναι μειωμένη πλέον, οι Πολωνοί ωστόσο συνεχίζουν ασταμάτητα το πήγαινε- έλα από διάφορες πόλεις της χώρας τους προς το αεροδρόμιο Πάφου.

Το πτητικό πρόγραμμα της Ryanair από διάφορα αεροδρόμια της Πολωνίας συνεχίζεται και την χειμερινή περίοδο, ενώ στον χορό της σύνδεσης Πάφου-Πολωνίας έχει πλέον εισέλθει τον τελευταίο μήνα και η αεροπορική εταιρεία Wizz Air.

Συνεπεία αυτού, οι αριθμοί των Πολωνών που επιλέγουν την Πάφο για τις διακοπές τους εξακολουθούν να συνιστούν ρεκόρ, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι και την χρονιά που μόλις έφυγε 49% των Πολωνών που αφικνούνται στην Κύπρο επέλεξαν Πάφο.

Η αεροπορική σύνδεση της Πάφου με την Πολωνία είναι η καλύτερη των τελευταίων 30 χρόνων και κατά το 2025 εκτελούνταν μέχρι και 20 πτήσεις την εβδομάδα από έξι σημαντικά πολωνικά αεροδρόμια. Τα σημαντικά αυτά δεδομένα, αξιοποιούνται ήδη από τους φορείς της Πάφου σε μια προσπάθεια να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών. Σε αυτά τα πλαίσια, τουριστικοί φορείς της επαρχίας με την συνδρομή και του Υφυπουργείου Τουρισμού προβαίνουν σε ενέργειες με στόχο την ενημέρωση τουριστικών πρακτόρων για την προώθηση της Πάφου ως ολόχρονο τουριστικό προορισμό.