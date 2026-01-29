Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανακοίνωση ότι «στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνάς του για την ευζωία και την προστασία των ζώων, προχώρησε στην τοποθέτηση επιπλέον ειδικών σπιτιών σίτισης για αδέσποτες γάτες σε διάφορα σημεία της περιοχής».

Συγκεκριμένα «τα ειδικά σπιτάκια τοποθετήθηκαν στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλιμνίου, κοντά στην υπεραγορά Lidl στο Παραλίμνι, κοντά στο ξενοδοχείο King Jason στον Πρωταρά και στην περιοχή Περνέρα».

Η πρωτοβουλία αυτή «εντάσσεται στη φιλοζωική πολιτική του Δήμου και αποσκοπεί στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, με τρόπο που να διασφαλίζει τον σεβασμό στους δημόσιους χώρους, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών», αναφέρεται.

Ο Δήμος «καλεί όλους τους δημότες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό, προστατεύοντας τα σπιτάκια σίτισης, αποφεύγοντας τη μετακίνησή ή την καταστροφή τους και συμβάλλοντας στη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους όπου αυτά έχουν τοποθετηθεί».

Σημειώνει ότι «η φιλοζωία αποτελεί δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας και, με τη συνεργασία όλων, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά προς όφελος τόσο των ζώων όσο και της κοινότητάς μας».

ΚΥΠΕ