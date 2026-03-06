Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας θα παραμείνει προληπτικά κλειστό για το κοινό, για σκοπούς διαφύλαξης της υγείας των ζώων και περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

2. Σημειώνεται ότι τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στον χώρο αυτό από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά σε εναλλακτικά πεδία μελέτης.

3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου θα προβαίνει σε σχετικές συνεννοήσεις με τα σχολεία πριν από τη διεξαγωγή των προγραμμάτων.