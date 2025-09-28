Οι αρχές της Ουρουγουάης συνέλαβαν στην πόλη Σάλτο έναν πρώην ιερέα της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος καταζητείτο εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στη Βολιβία.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία έκδοσής του. «Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007», δήλωσε η επικεφαλής διεθνών υποθέσεων Μαρία Λουίσα Χερέρα.

Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή πόλη περίπου 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα. Ο κατηγορούμενος είχε φτάσει εκεί το 2005 για να αναλάβει τη διεύθυνση της πτέρυγας αρρένων του οικοτροφείου Άνχελ Τζέλμι, όπου φιλοξενούνταν 72 παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών.

Η υπόθεση αναμένεται να δοκιμάσει εκ νέου την Καθολική Εκκλησία στη Βολιβία, καθώς οι αποκαλύψεις για σεξουαλικά σκάνδαλα κληρικών συνεχίζουν να προκαλούν έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα.

