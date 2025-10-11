Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ζήτησε από το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών άδεια για την έναρξη ποινικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της τουρκικής πρωτεύουσας, Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι κατηγορίες αφορούν κατάχρηση εξουσίας και παράλειψη εποπτικού καθήκοντος.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο διευθυντής του γραφείου του δημάρχου, Νεβζάτ Ουζούνογλου. Η έρευνα αφορά οικονομικές ατασθαλίες που σχετίζονται με 32 συναυλίες του μητροπολιτικού δήμου Άγκυρας την περίοδο 2021–2024, για τις οποίες ήδη 14 στελέχη του δήμου έχουν διωχθεί, ενώ πέντε εξ αυτών τελούν προφυλακισμένοι.

Ο Μανσούρ Γιαβάς, ένας από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα αγαπητός στους εθνικιστικούς κύκλους, θεωρείται πιθανός μελλοντικός υποψήφιος για την προεδρία απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς συλλήψεων δημάρχων του CHP, μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου. Από τότε, 17 δήμαρχοι του CHP έχουν συλληφθεί με κατηγορίες για διαφθορά, εκ των οποίων 11 σε περιφέρειες που υπάγονται στον μητροπολιτικό δήμο Κωνσταντινούπολης.

