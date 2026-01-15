Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 15:38 τοπική ώρα (16:38 ώρα Κύπρου) και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Λίγη ώρα αργότερα, ενώ είχε συγκεντρωθεί κόσμος στο σημείο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για τέσσερις τραυματίες, είναι όμως άγνωστο σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε στην ολλανδική ραδιοτηλεόραση ότι στο κτίριο όπου έγινε η έκρηξη έχει ξεσπάσει φωτιά και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Ζημιές καταγράφονται και σε γειτονικά κτίρια.

At least ten people were injured after an explosion and large fire erupted in Utrecht, Netherlands. pic.twitter.com/qI0Sbt0qu4 January 15, 2026

In the center of Utrecht, Netherlands there are reports of a large fire and several explosions in the Visscherssteeg. Images show that it is chaos and that there is debris everywhere https://t.co/SjwV2DnUs4 pic.twitter.com/KNPitbkTc2 — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) January 15, 2026

Flinke brand in Utrecht… ging knal aan vooraf. pic.twitter.com/LPpvVuP6uH January 15, 2026

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια στον δρόμο και φωτιές. Η δήμαρχος της πόλης Σάρον Ντάικσμα είπε ότι η ακριβής έκταση των προβλημάτων από την έκρηξη ακόμη δεν είναι σαφής.

Η αστυνομία εκκένωσε τις γύρω οδούς σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο και νέων εκρήξεων.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

