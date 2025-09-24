Η Wastecloud, η ελληνική startup που ίδρυσε ο Κυριάκος Τσιτουρίδης μαζί με τον Λεωνίδα Χρυσοχόου το 2020, επιχειρεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η πλατφόρμα εισάγει πλήρη ιχνηλασιμότητα, διαφάνεια και αποδοτικότητα, συνδέοντας παραγωγούς, μεταφορείς και διαχειριστές σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2010, όταν ο Τσιτουρίδης άκουσε πρώτη φορά για την κομποστοποίηση. Από τότε, στράφηκε πλήρως στον τομέα των απορριμμάτων, αναπτύσσοντας συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες, όπως η Compost Systems GmbH της Αυστρίας, και υλοποιώντας έργα που καλύπτουν σήμερα πάνω από το 50% της συνολικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Wastecloud επιτρέπει στους οργανισμούς να καταγράφουν και να αποδεικνύουν την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα με πραγματικά δεδομένα ESG, μειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισης. Η πλατφόρμα παρέχει:

Ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο της διαχείρισης αποβλήτων.

Απόδειξη περιβαλλοντικής απόδοσης με impact data.

Προστασία brands από νομικούς και επικοινωνιακούς κινδύνους.

Υπηρεσίες σε Δήμους, υγειονομικές μονάδες και φορείς διαχείρισης.

Με το Wastecloud App, οι επιχειρήσεις μπορούν να παραγγέλνουν υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων με ευκολία, αντίστοιχη με μια κράτηση στο Airbnb ή μια μετακίνηση με Uber.

Ο Τσιτουρίδης τονίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί από ουραγό σε πρωτοπόρο της Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας ενδιάμεσα στάδια και μπαίνοντας κατευθείαν στην ψηφιακή εποχή των αποβλήτων. Το όραμα της ομάδας είναι να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, λειτουργώντας ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης.

