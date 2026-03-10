Η εκρηκτική αύξηση των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει την ανησυχία για νέα έκρηξη στις τιμές των καυσίμων και φέρνει στο προσκήνιο το Fuel Pass, την επιδότηση καυσίμων στην αντλία. Το μέτρο, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, συνδέθηκε άμεσα με την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λειτούργησε ως έκτακτη βοήθεια για τους πολίτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει θέσει την κυβέρνηση σε κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το “Capital”, το όριο συναγερμού για την ενεργοποίηση του Fuel Pass τοποθετείται στα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον ένα μήνα, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης παρέμβασης αν οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα ή αυξηθούν.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική πίεση που θα δεχθούν οι πολίτες, αλλά και στον κίνδυνο κερδοσκοπίας στην εγχώρια αγορά καυσίμων, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τιμές των καυσίμων είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά, με τη μέση τιμή της βενζίνης στα μεγάλα αστικά κέντρα να φτάνει το 1,80 ευρώ το λίτρο και την τιμή στα νησιά να ξεπερνάει τα 2 ευρώ.

Το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του Fuel Pass 3 δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ενίσχυση από 50 έως 100 ευρώ, ποσό παρόμοιο με τις προηγούμενες φάσεις στήριξης. Το προηγούμενο σχέδιο επιδότησης είχε βασιστεί σε εισοδηματικά κριτήρια και είχε στοχεύσει κυρίως στα ευάλωτα και μεσαία νοικοκυριά, με δικαιούχους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Η επιδότηση καλύπτει μέρος του αυξημένου κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κατά την προηγούμενη περίοδο, οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων είχαν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη βενζίνη να ανέρχεται στα 2,20 έως 2,40 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να υπερβαίνει τα 2 ευρώ. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου Brent είχε φτάσει περίπου στα 120 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας το κόστος μετακινήσεων για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Fuel Pass είχε λειτουργήσει ως σημαντική “ανάσα”.

Στον πρώτο γύρο του μέτρου, τα νοικοκυριά είχαν λάβει οικονομική ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, με αυξημένα ποσά για τους κατοίκους των νησιών. Η επιδότηση παρεχόταν είτε μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό με μικρότερο ποσό. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορούσε να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο για να λάβει την επιδότηση.

