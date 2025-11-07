Κλείδωσαν οι ημερομηνίες των συναντήσεων και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν έρχεται στο νησί μεταξύ 4 και 12 Δεκεμβρίου. Οι συνομιλίες της με τους δύο ηγέτες έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί στο γραφείο του την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Η συνάντηση Ολγκίν – Έρχιουρμαν θα προηγηθεί και θα πραγματοποιηθεί (όπως ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε ανακοινώσει) την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Άφησε στον ΟΗΕ τις επίσημες ανακοινώσεις

Επισήμως η Λευκωσία αφήνει στην πλευρά των Ηνωμένων Εθνών τις επίσημες ανακοινώσεις για το ταξίδι της Ολγκίν στο νησί. Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε χθες πως από το Γραφείο του ΠτΔ, σε επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, δόθηκε θετική απάντηση στη νέα ημερομηνία που αυτή έχει προτείνει για επίσκεψή της στην Κύπρο, αλλά ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται από τα ΗΕ.

Σε ερώτηση στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι είναι γνωστό πως αυτή την βδομάδα ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές η κ. Ολγκίν, αλλά αυτή η επίσκεψη έπρεπε να επαναδιευθετηθεί για αργότερα. «Εμείς απαντήσαμε σχεδόν αμέσως [σε επαναδιευθέτηση], σύμφωνα και με το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όμως, θα αναμένουμε να γίνουν από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Προσπαθούν να βρουν άκρη με το ταξίδι στην Άγκυρα

Παρά το γεγονός ότι στα αρχικά στάδια δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της επίσκεψης Έρχιουρμαν στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν, εντούτοις τα πράγματα φαίνεται να παίρνουν ευρύτερες διαστάσεις και να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων. Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Τ24 σε σχετικό της δημοσίευμα τοποθετεί την επίσκεψη του Τουφάν Έρχιουρμαν και τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάπου μεταξύ 11 και 15 Νοεμβρίου. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις που είχαν γραφεί το προηγούμενο διάστημα ότι ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ήθελε πρώτα να πάει στην Άγκυρα και μετά να συναντήσει την Ολγκίν για να συζητήσει το Κυπριακό.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην είδηση της Τ24 για την αναβολή της συνάντησης Έρχιουρμαν – Ολγκίν αναφέρεται πως «ο Έρχιουρμαν επιθυμεί πρώτα να συζητήσει το Κυπριακό με την Άγκυρα». Πηγές του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος που μίλησαν στην ιστοσελίδα, ανέφεραν πως ο Τουφάν Έρχιουρμαν δίνει μεγάλη σημασία στη διαβούλευση με την Άγκυρα. Ενώ προστίθεται πως για τον Έρχιουρμαν ο ρόλος της Τουρκίας στο Κυπριακό θεωρείται μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πάντως ότι η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε στην ημερομηνία που είχε ορίσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Τ24 επικαλείται δηλώσεις που είχε κάνει προ ημερών ο Ερντογάν, στη διάρκεια επιστροφής του από χώρες του Κόλπου, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για επίσκεψη Έρχιουρμαν ανέφερε πως του είπε: «Μετά την επίσκεψή μας στον Κόλπο, η πόρτα μας είναι ανοιχτή για εσάς, ελάτε, σας περιμένουμε». Ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν μεταξύ 21 – 23 Οκτωβρίου.

Πότε πραγματοποίησαν οι άλλοι το πρώτο τους ταξίδι;

Εάν ευσταθούν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην είδηση της Τ24, αυτό σημαίνει ότι ο Έρχιουρμαν θα πραγματοποιήσει το πρώτο ταξίδι του στην Άγκυρα (σύμφωνα με την παράδοση) ένα 20ήμερο μετά που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Ο προηγούμενος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία 8 ημέρες μετά την «εκλογή» του, στις 18 Οκτωβρίου 2020.

Ο Μουσταφά Ακιντζί, «ο οποίος εξελέγη πρόεδρος στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2015 στις 26 Απριλίου», πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Άγκυρα 10 ημέρες μετά την «εκλογή» του, στις 6 Μαΐου 2015.

Τα τέσσερα προαπαιτούμενα του Έρχιουρμαν

Τα τέσσερα προαπαιτούμενα που είχε θέσει ο Έρχιουρμαν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ελληνοκυπριακή πλευρά είναι τα εξής:

Η αποδοχή της πολιτικής ισότητας των δύο πλευρών.

Η καθορισμένη χρονική διαδικασία των συνομιλιών.

Η επιβεβαίωση ότι όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα δεν θα τεθούν ξανά υπό αμφισβήτηση.

Και τέλος, η εγγύηση πως, σε περίπτωση που η ελληνοκυπριακή πλευρά «αποχωρήσει εκ νέου από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», οι Τ/κ να μην επιστρέψουν στο σημερινό στάτους κβο.

Η ύπαρξη των τεσσάρων απαιτήσεων Έρχιουρμαν, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τον ΟΗΕ.