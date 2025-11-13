Συζητήθηκε την Πέμπτη στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, το νομοσχέδιο για ανακατανομή των βουλευτικών εδρών, με αύξηση των εδρών της εκλογικής περιφέρειας Πάφου από τέσσερις σε πέντε και μείωση των εδρών της Λευκωσίας από 20 σε 19, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων ανά περιφέρεια.

Τι αλλάζει στις επόμενες εκλογές

Η τροποποίηση, εφόσον εγκριθεί από την Ολομέλεια στις 4 Δεκεμβρίου του 2025, θα εφαρμοστεί στις βουλευτικές εκλογές του 2026, μεταβάλλοντας τον αριθμό των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια. Συγκεκριμένα, η Λευκωσία χάνει μια έδρα και από 20 κατεβαίνει στις 19 έδρες, ενώ η Πάφος κερδίζει μία έδρα και από 4 ανεβαίνει στις 5 έδρες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, τόνισε ότι «δεν είναι σωστό να υπάρχουν εκκρεμότητες αναφορικά με τις εκλογές, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε σε εκλογές», σημειώνοντας πως η Επιτροπή εξέτασε άμεσα το νομοσχέδιο μόλις αυτό κατατέθηκε.

«Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση των βουλευτικών εδρών της Πάφου από 4 σε 5 και τη μείωση των εδρών της Λευκωσίας από 20 σε 19, σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων ανά εκλογική περιφέρεια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια στις 4 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Δαμιανού επεσήμανε ακόμη ότι «αν είχε εγκριθεί η αυτόματη εγγραφή των εκλογέων, όπως προνοούσε προηγούμενη κυβερνητική πρόταση, η Λευκωσία πιθανότατα θα διατηρούσε ή και θα αύξανε τον αριθμό των εδρών της».

Παρά ταύτα, όπως είπε, «με βάση τα σημερινά δεδομένα, η μεταφορά μίας έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο είναι δικαιολογημένη».

Εκτίμησε τέλος ότι η τροποποίηση θα εγκριθεί «πλειοψηφικά ή ομόφωνα».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, ανέφερε ότι η Επιτροπή συζήτησε τον τροποποιητικό νόμο «επί της αρχής», στη βάση των αποτελεσμάτων της 2ας Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία καθορίστηκε νομοθετικά το εκλογικό μέτρο ανά επαρχία.

«Με βάση τα στοιχεία της 2ας Οκτωβρίου, υπάρχει ανακατανομή μίας έδρας, η Λευκωσία μειώνεται από 20 σε 19 έδρες και η Πάφος αυξάνεται από 4 σε 5. Το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ανάγκη εισαγωγής πρόνοιας για ρύθμιση της αναγραφής ομάδων υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, ιδίως σε περιπτώσεις συνωνυμίας υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, είπε ότι «υπάρχουν περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν συνώνυμα πρόσωπα σε μια παράταξη, γι’ αυτό χρειάζεται ρύθμιση ώστε ο ψηφοφόρος να μπορεί εύκολα να διακρίνει ποιον επιλέγει», σημείωσε.

Σημείωσε ότι αναμένονται οι σχετικές τροποποιήσεις από τη Νομική Υπηρεσία και το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι τα δεδομένα της 2ας Οκτωβρίου δείχνουν 561.253 εγγεγραμμένους εκλογείς, με εκλογικό μέτρο 10.022 ψηφοφόρους ανά έδρα.

Όπως είπε «με βάση αυτό το μέτρο, η Πάφος από 4 βουλευτές πάει στους 5», για να προσθέσει πως «η μεγάλη μάχη ήταν ποια επαρχία θα έχανε την έδρα, μεταξύ Λεμεσού και Λευκωσίας, και τελικά τη χάνει η Λευκωσία για περίπου 350 ψήφους».

Εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι η Πάφος θα έχει ακόμα μία φωνή για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της επαρχίας Πάφου.

