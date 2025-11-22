Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό μετά και τη συνάντηση των δύο ηγετών την Πέμπτη, σκιαγραφεί με δηλώσεις του, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου. Οι συναντήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα τόσο από πλευράς των δύο διαπραγματευτών, αλλά και σε επίπεδο ηγετών και οι επαφές Ολγκίν θα στοχεύουν σε διαπραγματεύσεις από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και της ελληνοκυπριακής πλευράς σύμφωνα και με τις τοποθετήσεις, τόσο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, όσο και του κ. Μενελάου.

Αρχίζουν οι συναντήσεις των διαπραγματευτών

Ο Μενέλαος Μενελάου, μιλώντας στο Omega, σημείωσε ότι η προσπάθεια «θα είναι το επόμενο διάστημα να αρχίσουν συναντήσεις των διαπραγματευτών». Σημείωσε ακόμα ότι θα επικεντρωθούν στην προσπάθεια «με στόχο να έρθουμε πιο κοντά στο σημείο που να είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που είχαμε μείνει στο Κραν Μοντανά».

Ως προς το πότε θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, Μεχμέτ Ντανά, ο κ. Μενελάου είπε ότι δεν έχει ακόμα διευθετηθεί συνάντηση, εξέφρασε όμως την εκτίμηση ότι αυτή θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Μενελάου και Ντανά θα συνεχίσουν τη συζήτηση, από το σημείο που την άφησαν οι δύο ηγέτες την Πέμπτη. Η συνάντηση θα είναι και ενόψει της καθόδου Ολγκίν, η οποία φτάνει στο νησί στις 4 Δεκεμβρίου, στις 5 θα συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και την επομένη 6 του μήνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Όπως εξήγησε ο κ. Μενελάου, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα συνομιλήσει με τους δύο ηγέτες στο νησί και άλλους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να γίνει η προεργασία που χρειάζεται ώστε «να πάμε στην επόμενη διευρυμένη». Υπενθύμισε δε ότι κατά τη συνάντηση 5+1 του Ιουλίου είχε αποφασιστεί ότι η επόμενη διευρυμένη θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλους του έτους. Τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει πιο καθαρό στην επόμενη συνάντηση».

Χρειάζονται ουσιαστικά αποτελέσματα

Για την ελληνοκυπριακή πλευρά, σύμφωνα και με τις τοποθετήσεις του διαπραγματευτή, η επόμενη διευρυμένη θα πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως είπε «μέχρι τώρα είχαμε δύο διευρυμένες, μία τον Μάρτιο και μία τον Ιούλιο οι οποίες δεν ήταν εφικτό να αναμένουμε διέξοδο στα θέματα ουσίας» λόγω και των θέσεων που εξέφραζε η τουρκική πλευρά που ήταν η κυριαρχική ισότητα και τα δύο κράτη που ήταν εκτός του συμφωνημένου πλαισίου.

«Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στο σημείο όπου εντός του συμφωνημένου πλαισίου και με διαφύλαξη του κεκτημένου του Κραν Μοντανά, που περιλαμβάνει και τις συγκλίσεις και τα έξι σημεία του Γενικού Γραμματέα, να αρχίσουμε μια νέα προσπάθεια», ανέφερε ο κ. Μενελάου.

Εντοπίζει μια διαφορά από τα λεχθέντα

Ο Μενέλαος Μενελάου κατέγραψε μια πρώτη διαφορά στα λεχθέντα του Τουφάν Έρχιουρμαν σε σύγκριση με τα όσα έλεγε προηγουμένως ο Ερσίν Τατάρ: «Αυτά που ακούγαμε περί κυριαρχικής ισότητας είναι κάτι το οποίο πλέον δεν φαίνεται να διατυπώνεται και ότι αυτό το οποίο ακούσαμε είναι η πολιτική ισότητα».

Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι, το μεν πρώτο είναι δύο κράτη, και το δε δεύτερο είναι ένα κράτος «γιατί η κυριαρχική ισότητα είναι στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας».

Ωστόσο, η ελληνοκυπριακή πλευρά εντοπίζει κάποια γκρίζα σημεία στις αναφορές Έρχιουρμαν, όπως είναι οι μεθοδολογικές εισηγήσεις, που «εμπεριέχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν».

Στοιχεία τα οποία δείχνουν πως υπάρχει ακόμα απόσταση που πρέπει να διανυθεί μέχρι να φτάσουν στο σημείο όπου θα είναι απτή η επίτευξη του στόχου της επανέναρξης των συνομιλιών.

Τέλος, ο κ. Μενελάου ενέταξε και τις όποιες πρωτοβουλίες για οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, στην ευρύτερη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος που να υποβοηθά τον τελικό στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.