Στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής της Αγίας Ζώνης, μετά την εγκληματική ενέργεια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε γραφεία εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής δανείων για αγορά αυτοκινήτων. Η έκρηξη, ακούστηκε σε αρκετές περιοχές της Λεμεσού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο καταγράφει τις κινήσεις του δράστη. Όπως διαπιστώνεται από βίντεο, ο δράστης προσέγγισε πεζός το υποστατικό, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό και συγκεκριμένα χάρτινη κροτίδα, στη βάση της γυάλινης πρόσοψης και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τη σκηνή.

Αμέσως μετά την έκρηξη, μέλη της Αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν σε εξετάσεις στη σκηνή. Στις έρευνες συμμετείχε και πυροτεχνουργός της ΑΔΕ Λεμεσού, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εργοστασιακή χάρτινη κροτίδα η οποία προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη του υποστατικού.

Το συγκεκριμένο υποστατικό στεγάζει γραφεία εταιρείας που συνάπτει δάνεια για την αγορά αυτοκινήτων, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να είναι αλλοδαπό πρόσωπο. Οι ανακριτές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών επαγγελματικών διαφορών ή άλλων κινήτρων που ενδέχεται να οδήγησαν στην επίθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένεται να λάβουν καταθέσεις τόσο από τον διευθυντή της εταιρείας όσο και από τον ιδιοκτήτη, με στόχο να ρίξουν φως στις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιολόγηση του οπτικού υλικού από τα κλειστά κυκλώματα της περιοχής, σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης του δράστη.