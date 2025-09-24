Περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτιμώνται οι αδέσποτοι γάτοι στην Κύπρο, σύμφωνα με όσα ανέφερε την Τετάρτη στη Βουλή η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου. Όπως εξήγησε, το γραφείο της έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο δράσης και – με βάση υπολογισμούς σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις – για να ελεγχθεί ο πληθυσμός μέσω μαζικών στειρώσεων θα απαιτηθούν περίπου επτά χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τόνισε ότι το ετήσιο κονδύλι των €100.000 για μαζικές στειρώσεις που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό «δεν είναι αποτελεσματικό» και ζήτησε ουσιαστικότερο σχεδιασμό.

Ο κ. Θεοπέμπτου υπενθύμισε ότι το ζήτημα των στειρώσεων και της διαχείρισης του υπερβολικά μεγάλου αριθμού αδέσποτων γατιών συζητείται «για πολλοστή φορά» στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση και οργανωμένη παρέμβαση.

«Πολλές στατιστικές δείχνουν ότι μπορεί και να είμαστε η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο όσον αφορά τα αδέσποτα γατιά κατ΄αναλογία πληθυσμού. Η Κυβέρνηση διαθέτει ένα ποσό το οποίο δεν αρκεί, είναι περίπου €100.000 για στειρώσεις. Οι γάτοι ξεπερνούν τον πληθυσμό της χώρας και με αυτά τα ποσά και χωρίς κανένα σωστό σχεδιασμό απλώς ξοδεύουμε λεφτά χωρίς να έχουμε κανένα αποτέλεσμα, κάτι το οποίο αποδείχθηκε γιατί το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνουμε το ίδιο πράγμα, γνωρίζουν ότι δεν έχει αποτέλεσμα και το επαναλαμβάνουν», πρόσθεσε.

Ήρθε η εποχή, συνέχισε, «που πρέπει να κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό για να έχουμε αποτέλεσμα, διαφορετικά απλώς το κράτος ξοδεύει λεφτά».

«Οι φιλοζωικές οργανώσεις είναι κουρασμένες, δεν αντέχουν. Είναι ένα τεράστιο θέμα που προκαλεί και πολλούς καβγάδες και πρέπει επιτέλους κάποιος να καθίσει κάτω, να κάνει ένα σωστό σχεδιασμό, να διατεθούν τα κονδύλια, να λύσουμε το πρόβλημα γιατί δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτά τα χάλια τα οποία έχουμε και για τα οποία δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να ελπίζει ότι κάτι διαφορετικό θα γίνει στο μέλλον», ανέφερε ο κ. Θεοπέμπτου.

Έχει ένα ρητό, πρόσθεσε, «που έπρεπε να το ξέρουν όλοι όσοι ήταν μέχρι τώρα σε αυτό το πόστο και είχαν αυτές τις ευθύνες, ότι αν κάνεις ότι έκανες θα παίρνεις ότι έπαιρνες».

«Δεν γίνεται τόσα χρόνια να κάνουμε το ίδιο πράγμα, να μην έχουμε αποτέλεσμα και να επιμένουμε κάθε χρόνο να κάνουμε το ίδιο πράγμα και γνωρίζουν από πριν ότι δεν έχει αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι σήμερα εξέτασαν ξανά το θέμα γιατί ετοιμάστηκαν οι προϋπολογισμοί.

«Επομένως, είχαμε και την έννοια να ξέρουμε τι έγινε μέχρι τώρα μέσα στον προϋπολογισμό του 2025 και για να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει σε δύο εβδομάδες η συζήτηση για τους προϋπολογισμούς του επόμενου χρόνου», ανέφερε.

Αλλά, πρόσθεσε, «από ότι έχω αντιληφθεί δεν θα δούμε καμία αλλαγή. Θα επαναλάβουν απλώς την περίληψη ενός κονδυλίου €100.000 και τίποτε άλλο. Βασικά θα ξανά κάνουμε αυτό που κάναμε πέρσι, και πρόπερσι και θα το κάνουμε και του χρόνου και ξέρουν από πριν ότι δεν έχει αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς για το σχέδιο που υποβλήθηκε από κτηνιάτρους, ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι οι κτηνίατροι έχουν υποβάλει ένα σχέδιο στην Κυβέρνηση, τους το έδωσαν τώρα, αλλά, όπως ανέφερε «δεν υπάρχει διαδικασία μέσω της οποίας να μπορεί ένας ιδιωτικός σύλλογος να έρθει και να πει ‘αν μου δώσετε λεφτά θα κάνω αυτή τη δουλειά’, δηλαδή οι διαδικασίες και η νομοθεσία Περί Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα ξεπεραστεί».

«Η σωστή διαδικασία είναι να αποφασίσει το κράτος ότι θα κάνει αυτό το πράγμα, να βγουν προσφορές, να πάρει τιμές από κτηνιάτρους και κτηνιατρικές κλινικές και να τις διανέμει τις προσφορές στους δήμους και τις φιλοζωικές οργανώσεις για να ξέρουν την τιμή που θα πληρώνεται ο συγκεκριμένος που έλαβε την προσφορά που θα πάει να κάνει μια στείρωση. Η σωστή διαδικασία νομικά αυτή είναι, διαφορετικά οτιδήποτε άλλο πρέπει να ξεκινήσεις μια άλλη διαδικασία» σημείωσε.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, σε δηλώσεις της είπε ότι «εμείς υποστηρίζουμε τη μαζική στείρωση των γατών, υφίσταται ήδη ένα εθνικό πρόγραμμα με την παροχή €100.000 ετησίως για στείρωση γατών από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας».

«Θεωρούμε ως Γραφείο ότι θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί για να γίνει πιο αποτελεσματικό το μέτρο από ότι είναι σήμερα», πρόσθεσε.

Η κ. Θεοδοσίου είπε πως εκείνο όμως το οποίο θέλει να θίξει με την ευκαιρία που βρίσκεται σήμερα στην Βουλή είναι ότι εκκρεμεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής η υποβολή του τροποποιητικού νόμου του περί σκύλων νόμου που αφορά σημαντικά μέτρα που προτείνονται να ληφθούν για την ευημερία των σκύλων και χρειάζεται πριν το κλείσιμο αυτής της Βουλής να υποβληθεί στην Ολομέλεια.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν κάποια στοιχεία πόσες γάτες στειρώθηκαν μέχρι σήμερα, η Επίτροπος είπε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των γατών σε παγκύπρια βάση, σύμφωνα με τις οποίες υπερβαίνουν τον αριθμό του ενός εκατομμυρίου.

Ανέφερε ότι το Γραφείο της έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης, για το οποίο έχει επικοινωνήσει με την Προεδρία πρόσφατα, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, για να μπορέσει να ελεγχθεί ο πληθυσμός των γατών μέσα από μαζικές στειρώσεις θα χρειαστεί μια περίοδος 7 χρόνων.

Το σχέδιο δράσης, είπε, θα κοινοποιηθεί στα τρία Υπουργεία, τα οποία αφορά και αυτό το θέμα, για να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Εξάλλου, αναφερόμενη στις καταγγελίες που λαμβάνει για το θέμα της παγίδευσης πουλιών, η κ. Θεοδοσίου είπε ότι «γνωρίζω ήδη ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έχει ήδη καταγγείλει το συγκεκριμένο πολλάκις για την παράνομη παγίδευση». «Ελπίζω ότι αυτή την περίοδο τα δύο συναρμόδια Υπουργεία να λάβουν τα μέτρα τους», σημείωσε.

Η Πρόεδρος του Cat Alert Nicosia, Έλενα Λοϊζίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι εδώ και χρόνια δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική πρόθεση όλων των μερών για τον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων γάτων και την ουσιαστική προώθηση της ευημερίας τους.

«Ενώ ο πληθυσμός των αδέσποτων γάτων αυξάνεται σε πρωτόγνωρους αριθμούς (ίσως να έχουμε φτάσει και τα δύο εκατομμύρια) και ενώ η ευθύνη όλων των αδέσποτων ζώων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του κράτους, το βάρος φαίνεται να έχει εναποτεθεί στους εθελοντές φιλόζωους οργανωμένους και μη», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι τα αδέσποτα γατιά στειρώνονται σε ιδιωτικές κτηνιατρικές κλινικές και το κόστος επιβαρύνει τους πολίτες της χώρας.

«Κοντά σε αυτά μην ξεχνάμε τα άρρωστα, τα κακοποιημένα, τα νεογέννητα, τα κτυπημένα από αυτοκίνητα. Η προσπάθεια του κράτους να στειρώνει μέσω κονδυλίου 100 χιλιάδων ευρώ, δύο χιλιάδες γάτους, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο όφελος και πραγματική μείωση του αριθμού τους», είπε η κ. Λοϊζίδου.

«Αν σε αυτό το θέμα το κράτος συνεχίσει να είναι θεωρητικά παρών αλλά ουσιαστικά απών χιλιάδες γατιά σε κάθε σεζόν θα πεθαίνουν πριν προλάβουν να ανοίξουν τα μάτια τους και χιλιάδες άλλα θα χάνουν τη ζωή τους από δηλητήρια», ανέφερε.

Είπε, παράλληλα, ότι το Cat Alert Nicosia προτείνει όπως τα όποια κονδύλια εγκρίνονται κάθε χρόνο να δίνονται για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών κλινικών (μια σε κάθε επαρχία), με την εργοδότηση κτηνίατρων από το κράτος, για την ολόχρονη στείρωση αδέσποτων και ημιδεσποζόμενων γάτων, καθώς και την εργοδότηση από τους Δήμους ατόμων που με τον κατάλληλο εξοπλισμό και σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις μπορούν να συμβάλουν στην παγίδευση αδέσποτων γάτων και μεταφορά τους στις εν λόγω κλινικές.

«Θα ήταν πολύ βοηθητική η προώθηση και θέσπιση νομοθεσίας για τους γάτους, με σκοπό την αποτροπή εγκατάλειψης νεογέννητων γατιών και ενδεχομένως να υποχρεώνονται αυτοί που ταΐζουν γατιά σε εξωτερικούς χώρους να τα στειρώνουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «προϋπόθεση βέβαια θα ήταν η πρόσβαση σε στειρώσεις με μηδενικό κόστος, ώστε αυτό να είναι κατορθωτό και να μπορεί να πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός στειρώσεων».

ΚΥΠΕ