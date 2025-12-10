Έτοιμη να προχωρήσει σε δυναμικά μέτρα αντίδρασης, δηλώνει και η ΟΕΛΜΕΚ, αναφορικά με το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, το οποίο βρίσκεται ένα βήμα πριν οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας. Μετά την οργάνωση των δασκάλων (ΠΟΕΔ), η οποία σε επιστολή της έκανε λόγο για ετοιμότητα ενεργοποίησης ειλημμένων αποφάσεων εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, χθες και η οργάνωση των καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), τοποθετήθηκε με παρόμοιο τρόπο, ενισχύοντας το ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει.

Συγκεκριμένα, η ΟΕΛΜΕΚ σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε έκπληξη αλλά και διαφωνία για αλλαγές που φαίνεται να προωθούνται, όπως είναι και η συμμετοχή βοηθών διευθυντών Α’ ή και βοηθών διευθυντών στην αριθμητική αξιολόγηση, πέραν του διευθυντή των σχολείων, κάτι που απορρίπτουν εκπαιδευτικές οργανώσεις. Το σημείο για συμμετοχή και βοηθών διευθυντών προέκυψε κυρίως από τη συζήτηση βουλευτών και το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να συμπεριληφθεί σε κάποια τροπολογία τους.

Πάντως, η ΟΕΛΜΕΚ η οποία συναντήθηκε χθες με την υπουργό Παιδείας, επεσήμανε πως και η ίδια η Υπουργός ανέφερε ότι διαφωνεί με τη συμμετοχή βοηθών διευθυντών σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό ανέφερε και αρμόδια πηγή του υπουργείου Παιδείας μιλώντας χθες στον «Φ».

Αναφορικά με τα μέτρα, για τα οποία δηλώνει έτοιμη η ΟΕΛΜΕΚ, επισημαίνει πως θα αναμένει το τελικό κείμενο που θα προκύψει από την κατ’ άρθρο συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, το οποίο και θα αξιολογήσει σε έκτακτη συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. «Τονίζουμε ότι, σε περίπτωση που το τελικό κείμενο δεν ενσωματώνει τις θέσεις της οργάνωσής μας, η ΟΕΛΜΕΚ θα προχωρήσει σε δυναμικά μέτρα αντίδρασης», επισημαίνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, η επιτροπή Παιδείας στοχεύει στην ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου, ούτως ώστε την ερχόμενη Δευτέρα, αυτό να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για την τελική απόφαση. Επομένως, σήμερα είναι προγραμματισμένο το «κλείσιμο» του πολύκροτου αυτού θέματος σε επίπεδο επιτροπής Παιδείας.

Εξάλλου, η ΟΕΛΜΕΚ εξέφρασε και την έντονη διαφωνία της με τη διαδικασία τής κατ’ άρθρο συζήτησης των Κανονισμών στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, σημειώνοντας πως «πρόκειται για μια διαδικασία που διεξάγεται χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα επηρεαζόμενων και αφορά ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι συμφωνημένο».

Στο μεταξύ, από πλευράς της η ΠΟΕΔ θα συναντηθεί αύριο νωρίς το πρωί με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Στο πλαίσιο της συνάντησης αναμένεται να τεθεί θέμα και να υπάρξει ενημέρωση και για την οικονομική πτυχή του νομοσχεδίου, κάτι το οποίο ζητά έντονα η οργάνωση. Παράλληλα, θα υπάρχει και η εικόνα από το τι θα προκύψει από τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας.

Μετά τη συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό αύριο, θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, το οποίο αναμένεται να λάβει αποφάσεις. Ανάμεσα στα όσα έχουν πέσει στο τραπέζι είναι και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων.