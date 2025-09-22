Δύο βάρκες βυθισμένες, άλλη μια με σοβαρές ζημιές και μερικές ακόμη με πιο ελαφρές ζημιές, είναι το αποτέλεσμα δυνατών ανέμων στο αλιευτικό καταφύγιο Πωμού, σε δύο περιπτώσεις την περασμένη εβδομάδα. Το θέμα καταγγέλλει μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος διαμερίσματος Πωμού στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, Ανδρέας Διονυσίου, επισημαίνοντας ότι ιδιοκτήτες των σκαφών και τοπικές αρχές είναι ανάστατες από την όλη κατάσταση, αφού εδώ και χρόνια ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για τα δομικά προβλήματα του καταφυγίου.

Ο κ. Διονυσίου τόνισε ότι τα βράδια της περασμένης Τρίτης και Παρασκευής στην περιοχή έπνεαν σφοδροί άνεμοι, γεγονός, είπε, ασυνήθιστο για την περίοδο αυτή. Δυστυχώς, το φαινόμενο του να παραμένει ανοχύρωτο το αλιευτικό μας καταφύγιο όταν φυσούν δυνατοί βόρειοι ή βορειοανατολική άνεμοι, είχε αυτή τη φορά ολέθρια αποτελέσματα, με βάρκες βυθισμένες και άλλες με σοβαρές ζημιές.

Το αλιευτικό καταφύγιο Πωμού, τόνισε ο Αντιδήμαρχος, κατασκευάστηκε το 1983 και από την αρχή διαπιστώθηκε ότι έγινε με λάθος τρόπο και με αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά να προστατεύει τα σκάφη που ελλιμενίζονται εκεί όταν φυσούν τέτοιοι άνεμοι. Οι πολύχρονες παραστάσεις μας, είπε ο Ανδρέας Διονυσίου, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα με το Τμήμα Αλιείας να εμμένει ότι όλα είναι καλώς κατασκευασμένα. Μόνο η σημερινή Υπουργός Γεωργίας, τόνισε, ήρθε στον Πωμό, είδε τον χώρο και αφού ενημερώθηκε για το πρόβλημα δεσμεύθηκε να προωθήσει λύσεις.

Ο κ. Διονυσίου επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις δυνατών βοριάδων, που εμφανίζονται στην περιοχή το διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου κάθε χρόνο, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ψαρόβαρκων και άλλων πλεούμενων προτιμούν να παίρνουν τα σκάφη σπίτι και να τα φυλάνε στη ξηρά, αφού θεωρούν ότι κάθε άλλο παρά ασφαλή είναι στο αλιευτικό καταφύγιο. Αυτή την φορά δυστυχώς, είπε, το φαινόμενο εμφανίσθηκε αυτή την περίοδο, πράγμα ασυνήθιστο, για αυτό και δεν πρόλαβαν να προστατεύουν τις βάρκες τους.

Το αλιευτικό καταφύγιο Πωμού έχει μικρή χωρητικότητα και αρκεί η πρόσδεση τριών ή τεσσάρων μεγάλων ψαροκάικων για να γεμίσει, κατέληξε ο κ. Διονυσίου.