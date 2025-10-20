Το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, και του οποίου η αποσύνδεση προκάλεσε τον πολύνεκρο εκτροχιασμό στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Υπηρεσία Ερευνών Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF), το καλώδιο δεν πληρούσε τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται για τη λειτουργία του τελεφερίκ.

Η Υπηρεσία συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.

