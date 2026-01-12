Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, μία από τις πιο φρικιαστικές τραγωδίες των τελευταίων ετών, έχει συγκλονίσει την Ελβετία.

Το ξέσπασμα της φωτιάς σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά στο υπόγειο του μπαρ Le Constellation, στο γνωστό χιονοδρομικό κέντρο. Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα, εκ των οποίων τα 34 εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους σε ένα στενό και επικίνδυνα ανακαινισμένο κλιμακοστάσιο, όπως αποκάλυψαν πρόσφατα οι αρχές.

Είχαν στενέψει τη σκάλα μετά από ανακαίνιση



Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από μικρά βεγγαλικά κατά τη διάρκεια της εορταστικής βραδιάς. Ο ηχομονωτικός αφρός στην οροφή του υπογείου έπιασε φωτιά άμεσα και επεκτάθηκε αμέσως. Η ανακαίνιση της σκάλας από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι την είχε μειώσει από τα τρία μέτρα πλάτος σε μόλις ένα μέτρο, φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, ο 49χρονος Jacques Moretti, και η σύζυγός του, Jessica Moretti, 40 ετών, βρίσκονται υπό κράτηση και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικής βλάβης και εμπρησμό εξ αμελείας. Κατά την ανάκριση, ο Jacques Moretti παραδέχτηκε τη μείωση του πλάτους της σκάλας κατά τα δύο τρίτα, μια κίνηση που σύμφωνα με τις αρχές «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστροφή», μεταδίδει η Daily Mail.

«Μείωσα το πλάτος της σκάλας από τρία μέτρα σε ένα μέτρο», δήλωσε ο Moretti, εξηγώντας ότι η ανακαίνιση έγινε όταν ανέλαβε τη διαχείριση του Constellation το 2015. Δεν έγινε σαφές εάν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια για τις αλλαγές, ενώ όπως σημείωσε, η πυροσβεστική υπηρεσία είχε πραγματοποιήσει ελάχιστες επιθεωρήσεις στο χώρο, χωρίς ποτέ να ζητήσει τροποποιήσεις.

Τραγικές στιγμές στο Κραν Μοντανά



Η ομολογία του Moretti για τη στιγμή της τραγωδίας είναι συγκλονιστική. Όπως περιέγραψε, μόλις ενημερώθηκε για τη φωτιά, έσπευσε στο μπαρ και ανακάλυψε ότι μία «πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο» ήταν κλειδωμένη από μέσα. «Την άνοιξα με τη βία», είπε, «και πίσω από αυτήν βρήκα θύματα που πέθαιναν από ασφυξία».

Ο Moretti περιέγραψε την κατάσταση ως «αδύνατη να αντιμετωπιστεί». «Υπήρχε πάρα πολύς καπνός. Προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά ήταν αδύνατο. Όλα τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, και γύρω μου ήταν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούσαν να βγουν. Η πόρτα υπηρεσίας ήταν κλειδωμένη, ενώ συνήθως δεν ήταν». Τελικά, κατάφερε να την ανοίξει, αλλά βρήκε πολλούς ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους στο πάτωμα.

Η φωτιά και η ανακαίνιση της σκάλας δημιούργησαν ένα θανάσιμο συνδυασμό. Το στενό κλιμακοστάσιο, όπου οι 34 από τους 40 νεκρούς παγιδεύτηκαν, δεν άντεξε την πίεση του πλήθους. Κατέρρευσε, παγιδεύοντας τους θαμώνες που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Σύμφωνα με πηγή της έρευνας, αυτό αντιστοιχεί στο 85% των θυμάτων. Πολλοί, αναγκασμένοι να επιστρέψουν στο υπόγειο, βρήκαν τραγικό θάνατο από ασφυξία και εγκαύματα.

Οι Moretti ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, η σύζυγος του Jacques φέρεται να εγκατέλειψε το μπαρ λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, παίρνοντας μαζί της το ταμείο με τα έσοδα της βραδιάς. Αφέθηκε αργότερα ελεύθερη με όρους. Ο Jacques, από την πλευρά του, παρέμεινε στον τόπο του συμβάντος και προσπαθούσε να βοηθήσει τα θύματα.

Σε δηλώσεις του στην εισαγγελία του Vallais, ο Moretti εξήγησε ότι η πυροσβεστική δεν είχε ποτέ ζητήσει ανακαινίσεις ή τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις, ενώ δεν υπήρχε ούτε σύστημα ψεκαστήρων ούτε πυροσβεστήρες. Όπως σημείωσε, ούτε οι υπάλληλοι είχαν εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια. «Όλα αυτά συνέβαλαν στην τραγωδία», είπε χαρακτηριστικά.

