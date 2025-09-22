Σοκ προκαλεί η υπόθεση στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, όπου μια 62χρονη, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων, έκρυβε για δύο χρόνια τη σορό της ίδιας της μητέρας της μέσα σε μαντρί δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η φρικτή αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα, προσπαθώντας να παρουσιάσει ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη, προδόθηκε από τη μάρτυρα, η οποία είπε στους αστυνομικούς το πραγματικό της όνομα.

Σύμφωνα με τον ανιψιό της 62χρονης, εκείνη τον είχε πλησιάσει ζητώντας βοήθεια και του είχε πει χαρακτηριστικά: «Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω».

Το μακάβριο μυστικό βγήκε στο φως ύστερα από την επιμονή συγγενών της 91χρονης, αλλά και κατοίκων του χωριού που είχαν χάσει τα ίχνη της ηλικιωμένης. Παρά τις ερωτήσεις τους, η κόρη ισχυριζόταν πως η μητέρα της βρισκόταν στο σπίτι. Το «κουβάρι» άρχισε να ξετυλίγεται όταν κάποιοι παρατήρησαν ότι η 62χρονη παρουσίαζε ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη σε δημόσιες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ.

Οι γείτονες ανέφεραν ότι η 91χρονη δεν είχε φανεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Την τελευταία φορά που την είχαν δει, περιέγραψαν μια εικόνα εξαθλίωσης: αποστεωμένη, ατημέλητη και τυλιγμένη σε σεντόνι, πεσμένη στο πάτωμα. Έπειτα, η 62χρονη υποστήριζε ότι η μητέρα της φιλοξενείται σε Δομή ηλικιωμένων, ενώ είχε μετατρέψει το σπίτι σε «φρούριο» με σφραγισμένες πόρτες. Κάθε φορά που περνούσαν γείτονες, φώναζε «μαμά, έρχομαι, σταμάτα», για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η μητέρα της ζει.

Η συγκλονιστική υπόθεση αποκαλύπτει ένα δράμα που παρέμενε κρυφό επί χρόνια, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι είχαν αρχίσει να υποψιάζονται την τραγική αλήθεια.

«Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω»

Η 62χρονη μόλις κατάλαβε πως «σφίγγει» ο κλοιός γύρω της αναζήτησε βοήθεια από ένα συγχωριανό της στον οποίο είπε ότι μια επιτροπή θέλει να εξετάσει τη μητέρα της ώστε να συνεχίζει να λαμβάνει ένα επίδομα 800 ευρώ.

Όταν εκείνος τη ρώτησε γιατί δεν στέλνει το κλιμάκιο στη Δομή που βρίσκεται η μητέρα της, στην Κόρινθο, η 62χρονη του ανέφερε πώς το επίδομα θα κοπεί αν διαπιστωθεί πως η ηλικιωμένη δεν μένει στο σπίτι.

Η 62χρονη τότε για να τον εκβιάσει του είπε «ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω» ζητώντας του να πάρει μαζί της την ηλικιωμένη θεία του.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, η δράστης συνέστησε στους αστυνομικούς τη συγκεκριμένη γυναίκα ως μητέρα της. Αλλά η ηλικιωμένη γειτόνισσα ήταν αυτή που «πρόδωσε» την απάτη καθώς ανέφερε το πραγματικό της όνομα.

Ο ανιψιός της ηλικιωμένης περιγράφει την πλεκτάνη που έστησε η 62χρονη τόσο στον ίδιο όσο και στη θεία του.

«”Ή με βοηθάς ή αυτοκτονώ” είπε με κλάματα. Πάτησε πάνω στην ευαισθησία μου και μου λέει “έχουν έρθει από το κλιμάκιο και θα έρθουν να κάνουν επίσκεψη να δουν που είναι η μαμά”. Και της λέω πες τους που είναι η μαμά σού να πάνε να τη δουν. Και μου απαντά “η μαμά μου είναι στην Κόρινθο αλλά κανονικά, με το νόμο, έπρεπε να την έχω στο σπίτι για να πάρω το επίδομα. Αν δεν την έχω εδώ και την έχω στο ίδρυμα δεν δικαιούμαι το επίδομα το οποίο παίρνω παράνομα τόσο καιρό”», δήλωσε.

«Και μου λέει ότι θα πάρει τη θεία μου μια ημέρα να τη φιλοξενήσει στο σπίτι. Και της λέω “η θεία είναι εκεί πάρτην και κάνε ό,τι θες, δεν σε ξέρω δεν με ξέρεις”», συμπληρώνει ο γείτονας της 62χρονης ο οποίος κλήθηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι της για να αναγνωρίσει τη θεία του.

«Μου έδειξαν τη φωτογραφία και με ρωτάνε αν γνωρίζω την κυρία και τους λέω “ναι, είναι η θεία μου”. Και πάμε στο σπίτι και μου λένε αν είναι η θεία η δική σου και λέω ναι», περιγράφει ο ανιψιός της ηλικιωμένης ενώ αναφέρει πως η γυναίκα είχε «σκηνοθετήσει» την υπόθεση καθώς στο σπίτι της βρισκόταν και ένα άλλο άτομο το οποίο δήθεν βοηθούσε τη μητέρα της.



Πώς προδόθηκε

Την 62χρονη πρόδωσε η γυναίκα που έφερε στο σπίτι άρον-άρον για να παραστήσει τη μητέρα της στους αστυνομικούς. Η ηλικιωμένη, γειτόνισσα της 62χρονης, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς πως τη λένε μπερδεύτηκε και είπε το κανονικό της όνομα αποκαλύπτοντας έτσι την απάτη που είχε στήσει η δράστης.

Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.

Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο κάτι που σημαίνει ότι ο αλλοδαπός πού την έθαψε την έβαλε μέσα κουλουριασμένη.

