Η νομική ομάδα του Diddy ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που ορίζει ποινή 50 μηνών φυλάκισης για τον 55χρονο μουσικό παραγωγό. Ο Diddy είχε κριθεί ένοχος για μεταφορά προσώπων για πορνεία, ενώ αθωώθηκε για τις κατηγορίες σωματεμπορίας και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Ο δικηγόρος του, Μαρκ Ανιφίλο, γνωστοποίησε τις επόμενες νομικές κινήσεις της υπεράσπισης και επέκρινε τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, που εξέδωσε την απόφαση, κατηγορώντας τον ότι αμφισβήτησε την ετυμηγορία των ενόρκων.

«Ο δικαστής ενήργησε σαν να ήταν ο 13ος ένορκος — ένας ένορκος που δεν επιλέξαμε εμείς», δήλωσε ο Ανιφίλο σε δημοσιογράφους μετά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου. «Αμφισβήτησε την απόφαση των ενόρκων», πρόσθεσε.

Η υπεράσπιση είχε ζητήσει ποινή όχι μεγαλύτερη των 14 μηνών. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Κομπς, που έχει ήδη εκτίσει έναν χρόνο φυλάκισης, θα παραμείνει άλλους 36 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Diddy' Lawyer Criticizes Judge and Vows to Appeal Sentence: '13th Juror' https://t.co/R4UPhKASCf — People (@people) October 6, 2025

Ο Ανιφίλο ανακοίνωσε, σύμφωνα με το ABC News, ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας πως ο δικαστής χρησιμοποίησε τον όρο «εξαναγκασμός» ως βάση για τη βαρύτερη ποινή. «Η ετυμηγορία των ενόρκων ήταν απολύτως σαφής», είπε ο Ανιφίλο. «Δεν υπήρξε σωματεμπορία, δεν υπήρξε εκβιασμός. Όλα ήταν συναινετικά, όλα έγιναν μεταξύ ενηλίκων. Γι’ αυτό και καταδικάστηκε μόνο για το αδίκημα της πορνείας».

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν σαφή αλλαγή στάσης του δικηγόρου απέναντι στον Σουμπραμανιάν, τον οποίο είχε επαινέσει δημοσίως μετά τη λήξη της πολύκροτης δίκης.

«Πιστεύω ότι ο δικαστής Σουμπραμανιάν είναι εξαιρετικά δίκαιος και εργάστηκε σκληρά για να μας εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη δίκη», είχε δηλώσει ο Ανιφίλο στο Variety. «Καμία δίκη δεν είναι τέλεια, αλλά ο δικαστής έκανε εξαιρετική δουλειά, ήταν προσεκτικός, έδωσε χρόνο και προσοχή και στις δύο πλευρές. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω — είναι σπουδαίος άνθρωπος και, αν και καμία δίκη δεν είναι τέλεια, αυτή πλησίασε πολύ».

