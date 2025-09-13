Η κολίτιδα είναι μία από τις πιο συχνές πεπτικές διαταραχές στους σκύλους. Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχητικά συμπτώματα για τον κηδεμόνα, και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, να οδηγήσει σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό, γι’ αυτό με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κτηνίατρο.

Τι είναι η κολίτιδα

Η κολίτιδα είναι φλεγμονή του παχέος εντέρου, η οποία μπορεί να είναι οξεία –εμφανίζεται ξαφνικά και διαρκεί λίγες μέρες– ή χρόνια, επιμένοντας για εβδομάδες ή μήνες. Οι αιτίες ποικίλλουν: από ξαφνική αλλαγή διατροφής ή κατανάλωση ακατάλληλων τροφών, μέχρι λοιμώξεις, εντερικά παράσιτα, τροφικές αλλεργίες ή ακόμη και έντονο στρες.

Το παχύ έντερο απορροφά νερό και αποθηκεύει τα κόπρανα πριν την αποβολή τους. Όταν υπάρχει φλεγμονή, η λειτουργία του διαταράσσεται, οδηγώντας σε διάρροια και άλλα γαστρεντερικά συμπτώματα.

Κύρια συμπτώματα

Η κολίτιδα συνήθως εκδηλώνεται με:

Συχνές, μικρές κενώσεις , με μικρή ποσότητα κοπράνων.

, με μικρή ποσότητα κοπράνων. Μαλακά ή υδαρή κόπρανα με βλέννα , ένδειξη φλεγμονής.

, ένδειξη φλεγμονής. Φρέσκο, κόκκινο αίμα στα κόπρανα , που υποδηλώνει ερεθισμό στο τελικό τμήμα του εντέρου.

, που υποδηλώνει ερεθισμό στο τελικό τμήμα του εντέρου. Έντονη πίεση ή βιασύνη για αφόδευση , συχνά χωρίς αποτέλεσμα.

, συχνά χωρίς αποτέλεσμα. Κοιλιακή δυσφορία ή πόνο, που μπορεί να προκαλεί γκρίνια όταν αγγίζουμε την κοιλιά.

ή πόνο, που μπορεί να προκαλεί γκρίνια όταν αγγίζουμε την κοιλιά. Λήθαργο και μειωμένη όρεξη.

Πιθανές αιτίες

Η κολίτιδα δεν αποτελεί αυτόνομη ασθένεια αλλά σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε:

Απότομη αλλαγή τροφής

Κατανάλωση χαλασμένων ή ακατάλληλων τροφών (π.χ. σκουπίδια, κόκκαλα)

(π.χ. σκουπίδια, κόκκαλα) Εντερικά παράσιτα

Βακτηριακές ή ιογενείς λοιμώξεις

Τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες

Στρες ή μεγάλες αλλαγές στο περιβάλλον

ή Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Πότε απαιτείται νοσηλεία

Οι ήπιες περιπτώσεις συνήθως αντιμετωπίζονται στο σπίτι με φαρμακευτική αγωγή και ειδική δίαιτα, πάντα υπό την καθοδήγηση κτηνιάτρου. Ωστόσο, χρειάζεται νοσηλεία όταν παρατηρούνται:

Συνεχής, έντονη διάρροια πάνω από 24-48 ώρες

πάνω από 24-48 ώρες Μεγάλη ποσότητα αίματος στα κόπρανα

στα κόπρανα Σημάδια αφυδάτωσης (ξηρά ούλα, κατάπτωση, βυθισμένα μάτια)

(ξηρά ούλα, κατάπτωση, βυθισμένα μάτια) Υψηλός πυρετός

Επίμονος εμετός

Απώλεια όρεξης για πάνω από μία μέρα, ειδικά σε νεαρά ή ηλικιωμένα ζώα

για πάνω από μία μέρα, ειδικά σε νεαρά ή ηλικιωμένα ζώα Πολύ νεαρά κουτάβια ή σκύλοι με χρόνιες παθήσεις, όπου ακόμη και ήπια περιστατικά απαιτούν στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η νοσηλεία μπορεί να περιλαμβάνει ενδοφλέβια υγρά για ενυδάτωση, φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο της διάρροιας και της φλεγμονής, διαγνωστικές εξετάσεις και ειδική διατροφή.

Γιατί η έγκαιρη κτηνιατρική εξέταση είναι κρίσιμη

Αν και μπορεί να φαίνεται «αθώα» όταν τα συμπτώματα είναι ήπια, η κολίτιδα μπορεί να υποκρύπτει σοβαρότερες παθήσεις που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η παρατεταμένη διάρροια μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, που είναι επικίνδυνη για την υγεία του σκύλου.

Ο κτηνίατρος θα αξιολογήσει τη βαρύτητα της κατάστασης, θα προτείνει τις κατάλληλες εξετάσεις και θα καθορίσει την πιο ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση.

Ως κηδεμόνας, είναι ζωτικής σημασίας να παρατηρείτε τα πρώτα σημάδια – όπως διάρροια, αίμα ή βλέννα στα κόπρανα, συχνές ανεπιτυχείς προσπάθειες για αφόδευση – και να επικοινωνείτε χωρίς καθυστέρηση με τον κτηνίατρο. Η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια γρήγορη ανάρρωση και μια επικίνδυνη επιδείνωση.