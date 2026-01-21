Στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2026 αναμένεται η πρώτη παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού από το έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική και στα μέσα του 2026 η εμπορική παραγωγή, ανακοίνωσε σήμερα η Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός.

“Η Ελλάδα, τονίζεται στην ανακοίνωση, παραμένει το κλειδί για τη στρατηγική της Eldorado, με τρία έργα – τις Σκουριές, την αναβάθμιση της Ολυμπιάδας και το Έργο στο Πέραμα Έβρου- να προχωρούν όπως είχε προγραμματιστεί, προετοιμάζοντας την Εταιρεία για σημαντική αύξηση της παραγωγής, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και ενισχυμένες ταμειακές ροές”.

Στο έργο των Σκουριών η συνολική πρόοδος έχει φτάσει στο 90%, στην Ολυμπιάδα προχωρά προς ολοκλήρωση μέσα στη χρονιά η επέκταση του μύλου σε 650.000 τόνους ετησίως (από 500.000) ενώ για το Πέραμα υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και είναι σε εξέλιξη ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado δήλωσε: “Οι Σκουριές είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Eldorado, έργο που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική παραγωγή χρυσού και χαλκού και ισχυρές ταμειακές ροές για δεκαετίες, παρέχοντας παράλληλα διαρκή οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα. Με τις μηχανικές εργασίες στον μύλο και στα κυκλώματα του θραυστήρα να έχουν ολοκληρωθεί, την υπόγεια και επιφανειακή ανάπτυξη να εξελίσσονται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και το εργοστάσιο αφύγρανσης τελμάτων να πλησιάζει προς την ολοκλήρωση, η ομάδα εργάζεται ώστε να διατηρήσει τη δυναμική και να παραδώσει με ασφάλεια την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2026.

Πέρα από τις Σκουριές, είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι με την πρόοδο στην Ολυμπιάδα, όπου η επέκταση του μύλου σε 650.000 τόνους ετησίως από 500.000 τόνους ετησίως προχωρά προς την ολοκλήρωσή της αργότερα τη φετινή χρονιά. Αυτό αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντική αξία μέσω υψηλότερης παραγωγής, ενώ οι βελτιωμένοι όροι πώλησης του συμπυκνώματος θα ενισχύουν την ταμειακή ροή. Επιπλέον, το 2026 διαμορφώνεται ως μια συναρπαστική χρονιά για την ομάδα γεωλογικής έρευνας της Ολυμπιάδας, με πολλαπλά σημεία υψηλής αξίας που εντοπίστηκαν κοντά στην περιοχή της υφιστάμενης δραστηριότητάς μας.

Στο Πέραμα, η υποβολή της ΜΠΕ και η συνεχιζόμενη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη αυτού του υψηλής περιεκτικότητας και χαμηλού κόστους έργου. Μαζί, αυτά τα έργα, καθώς και η πολλά υποσχόμενη γεωλογική έρευνα, υπογραμμίζουν τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της Ελλάδας στο μέλλον της Eldorado, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχυμένη αξία για τους μετόχους. Η εστίασή μας συνεχίζει να είναι η λειτουργία των Σκουριών και η υλοποίηση μιας ελεγχόμενης και ασφαλούς ενίσχυσης της παραγωγής μας, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας στην Ελλάδα”.

capital.gr