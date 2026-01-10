Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη, με τις συνεχόμενες αυξήσεις τιμών, έχει εδραιωθεί, καθιστώντας όχι μόνο δύσκολη την εξεύρεση στέγης αλλά και πανάκριβη. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι Κύπριοι που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και κάθε χρονιά βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ακριβά ενοίκια που υπάρχουν σε πανεπιστημιακές πόλεις της Ευρώπης, γιατί και η αγορά και η ενοικίαση έχει γίνει πανάκριβη υπόθεση.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσαν η Eurostat και η Στατιστική Υπηρεσία δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα, καθώς οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 κατέγραψαν οριακή ετήσια αύξηση 0,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Είναι η χαμηλότερη αύξηση που καταγράφηκε μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και ακολουθεί η Σουηδία με αύξηση 0,5%.

Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με βάση τα στοιχεία της Eurostat.

Ως γενική εκτίμηση, οι τιμές των κατοικιών στην Ευρώπη συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και με διαφορετικούς ρυθμούς ανά χώρα, δημιουργώντας στεγαστική κρίση, ειδικά για τους νέους, λόγω χαμηλής προσφοράς και υψηλού κόστους κατασκευής.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το πού βαδίζουν οι τιμές. Η Eurostat αναφέρει ότι μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα παρουσίασε ετήσια μείωση στις τιμές των κατοικιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 25 χώρες παρουσίασαν ετήσια αύξηση. Η πτώση καταγράφηκε στη Φινλανδία (-3,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+21,1%), την Πορτογαλία (+17,7%) και τη Βουλγαρία (+15,4%).

Στις υπόλοιπες χώρες για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα οι μεταβολές τιμών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση είναι: Βέλγιο 3,7%, Βουλγαρία 15,4%, Τσεχία 10,8%, Δανία 6,8%, Γερμανία 3,3%, Εσθονία 5,2%, Ιρλανδία 7,5%, Ελλάδα (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), Ισπανία 12,8%, Γαλλία 0,7%, Κροατία 13,8%, Ιταλία 3,8%, Κύπρος 0,1%, Λετονία 8,4%, Λιθουανία 10,8%, Λουξεμβούργο 1,2%, Ουγγαρία 21,1%, Μάλτα 5,7%, Ολλανδία 7,7%, Αυστρία 2,7%, Πολωνία 4%, Πορτογαλία 17,7%, Ρουμανία 6,6%, Σλοβενία 2,7%, Σλοβακία 13,4%, Φιλανδία -3,1%, Σουηδία 0,5%.

Η Eurostat στην ανάλυσή της σημειώνει ότι μεταξύ 2016 και 2021 οι τιμές των κατοικιών αυξάνονταν κάθε χρόνο περισσότερο από τον πληθωρισμό σε τουλάχιστον 24 από τις 27 χώρες της ΕΕ. Το 2022 και το 2023 οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τον πληθωρισμό σε 18 και 6 χώρες της ΕΕ, αντίστοιχα. Το 2024, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν λιγότερο από τον πληθωρισμό σε 7 χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ρουμανία, Φινλανδία και Σουηδία) και αυξήθηκαν περισσότερο από τον πληθωρισμό σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Τι έγινε με τα ενοίκια

Από το 2015 έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, στην ΕΕ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 21,1% και οι τιμές των κατοικιών κατά 63,6%. Στην ΕΕ, το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,1% και οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5%.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, τα ενοίκια στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,9% και οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Όσον αφορά τα εθνικά δεδομένα, κατά τη σύγκριση του τρίτου τριμήνου του 2025 με το 2015, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 25 από τις 26 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+275%) και έχουν υπερδιπλασιαστεί σε 11 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στην Πορτογαλία (+169%), τη Λιθουανία (+162%) και τη Βουλγαρία (+156%).

Στην Κύπρο η άνοδος ήταν 46,9%. Η Φινλανδία ήταν η μόνη χώρα όπου οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (-2%). Κατά την ίδια περίοδο, τα ενοίκια αυξήθηκαν και στις 27 χώρες της ΕΕ, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Ουγγαρία (+107%), τη Λιθουανία (+85%) και τη Σλοβενία ​​(+76%). Στην Κύπρο η αύξηση ήταν 29,4%.