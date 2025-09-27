Σήμερα ο Στέφανος Στεφάνου, από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, δίνει το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, έχοντας φροντίσει από χθες να χαράξει γραμμή διμέτωπης επίθεσης: μία προς την Κυβέρνηση και μία προς τον ΔΗΣΥ. Η Εζεκία Παπαϊωάννου δείχνει προθέσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και την κάλπη. Με βάση τις έρευνες που έχει στα κομματικά συρτάρια η ηγεσία, το ΑΚΕΛ εδραιώνεται ως το κατεξοχήν κόμμα αντιπολίτευσης.

Στόχος της Εζεκίας Παπαϊωάννου είναι να ενισχυθεί στην κοινωνία η αντίληψη ότι το ΑΚΕΛ αποτελεί τη μόνη καθαρή φωνή αντιπολίτευσης, ταυτίζοντας τη νυν Κυβέρνηση με την προηγούμενη και τον ΔΗΣΥ.

Το έναυσμα δόθηκε χθες με το ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας, με τον Στέφανο Στεφάνου να αναδεικνύει την υπόθεση του Βασιλικού ως πιθανό νέο σκάνδαλο που βαραίνει τόσο την προηγούμενη Κυβέρνηση Αναστασιάδη όσο και τη σημερινή, ως συνέχεια αυτής.

«Το σκάνδαλο του Βασιλικού, όπως και το σκάνδαλο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως εξελίσσεται, έχει πρωταγωνιστές, έχει ονόματα και είναι όλα στον αέρα», δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να στείλει επιστολή στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση υπόθεσης διαπλοκής και διαφθοράς.

Τόσο το ζήτημα του Βασιλικού όσο και αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελούν δύο «καυτές πατάτες» για την παρούσα Κυβέρνηση, καθώς απασχολούν έντονα τη δημόσια συζήτηση και σχετίζονται με αποφάσεις της προηγούμενης. Η Πινδάρου βρίσκεται υπό πίεση, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στη διαχείριση των θεμάτων σε επικοινωνιακό επίπεδο. Πατώντας πάνω σε αυτά τα δεδομένα, αλλά και στις μετρήσεις που δείχνουν το ΑΚΕΛ να καταγράφει υψηλή συσπείρωση και δυνατότητα επαναδραστηριοποίησης ψηφοφόρων της Αριστεράς, ο Στέφανος Στεφάνου εμφανίστηκε χθες ιδιαίτερα αιχμηρός, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση αποστολής επιστολής στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς.

«Δεν είναι το ΑΚΕΛ που έκανε επικοινωνιακές φιέστες, ούτε για το Βασιλικό ούτε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν είμαστε εμείς που είχαμε στηθεί στο Προεδρικό με ένα καλώδιο, με μια πρίζα και πανηγυρικά λέγαμε ότι έχει αρθεί, τάχα, η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας επειδή προχωρούμε με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί τώρα ο ΔΗΣΥ να σιωπά».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε επίσης ότι δεν μπορούν να σιωπούν ούτε οι θεσμοί, οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν για να διερευνήσουν τα σκάνδαλα. «Δεν μας ικανοποιεί η θέση της Γενικής Εισαγγελίας που λέει ότι, επειδή ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα κάνουμε έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει τα 101 εκατομμύρια ευρώ που μας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα λέει ότι δεν θα μας τα δώσει. Διότι υπάρχουν τόσα στρεβλά, λανθασμένα και παράξενα πράγματα, τα οποία προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόσο για το Βασιλικό όσο και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ζητήσαμε πρόσφατα στη Βουλή από τη Νομική Υπηρεσία του Κράτους να διερευνήσει όλα εκείνα που δεν εμπίπτουν στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», δήλωσε.

Ο Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες θα αποστείλει επιστολή στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς, ζητώντας την εμπλοκή της και την έναρξη έρευνας για το Βασιλικό.

«Το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχουν κατατεθεί πρακτικά συσκέψεων στο Προεδρικό, όπως και άλλα πρακτικά με τοποθετήσεις αρμόδιων λειτουργών αναφορικά με το Βασιλικό. Το υλικό είναι πλούσιο. Αν υπάρχει πολιτική βούληση για έρευνα, το υλικό υπάρχει. Για αυτό θα καλέσω με επιστολή μου την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να ξεκινήσει έρευνα για το Βασιλικό, για υποψίες διαπλοκής και διαφθοράς, διότι τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κι αν νομίζουμε ότι τα εκατομμύρια είναι μόνο 67, αυτά που μας ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουμε, ή ότι είναι 101 συνολικά τα εκατομμύρια που δεν θα μας δοθούν και τα οποία θα κληθεί ο φορολογούμενος να πληρώσει, τότε έχουμε ψευδαισθήσεις», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι τα ποσά που θα κληθεί να πληρώσει η Κύπρος είναι πολύ περισσότερα. «Και για την ηλεκτρική διασύνδεση, για την οποία ο Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη λέει ότι προχωρούμε κανονικά, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Ποια είναι τελικά η θέση της Κυβέρνησης για αυτό το στρατηγικής και κομβικής σημασίας έργο; Δεν μας λέει η Κυβέρνηση», τόνισε, υποδεικνύοντας ότι το έργο δεν προχωρά, ενώ τα έξοδα συσσωρεύονται.

Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ για την Ενέργεια

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΑΚΕΛ για μείωση του κόστους ενέργειας, κάποιες εκ των οποίων το κόμμα του τις κατέθεσε στη Βουλή. Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ αφορούν την υιοθέτηση μόνιμου μειωμένου ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5%, κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, απόσυρση των πράσινων φορολογιών, φορολόγηση υπερκερδών ΑΠΕ, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις και «πράσινες» επενδύσεις, ταχεία αύξηση των ΑΠΕ στο μείγμα της ΑΗΚ, επέκταση προγραμμάτων φωτοβολταϊκών και την πλήρη επιχορήγηση σε ευάλωτες ομάδες, και την αυτόματη ένταξη στην ειδική διατίμηση της ΑΗΚ.

Αναφέρθηκε ειδικά στη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, λέγοντας πως είναι η επιμονή του ΑΚΕΛ, το οποίο έστειλε επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ, που έφερε αποτέλεσμα και η Κυβέρνηση αποφάσισε την προσωρινή μείωση, για ένα χρόνο, του ΦΠΑ από 19 σε 9%. «Εμείς ζητούμε μόνιμα μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%», είπε,

Ώρα αποφάσεων για την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ

Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, που πραγματοποιείται σήμερα, σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα των εξαιρέσεων από τον περιορισμό θητειών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα συζητήθηκε ήδη στο Πολιτικό Γραφείο και, σύμφωνα με την πρακτική του κόμματος, αναμένεται σχετική εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα αποχωρεί ο τέως ΓΓ Άντρος Κυπριανού, ενώ τρεις θητείες έχουν συμπληρώσει οι Γιώργος Λουκαΐδης, Άριστος Δαμιανού, Άντρος Καυκαλιάς, Κώστας Κώστα και Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Το καταστατικό του ΑΚΕΛ προβλέπει ότι κανένας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος/α για βουλευτής ή ευρωβουλευτής εάν έχει συμπληρώσει συνολικά δύο θητείες, είτε σε ένα από τα αξιώματα είτε αθροιστικά και στα δύο. Ωστόσο, η Κεντρική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, σε ποσοστό έως 15% της απερχόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, εξαιρουμένου του/της ΓΓ, για τον/την οποίο/α δεν ισχύει περιορισμός θητειών.

Η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται πλειοψηφία 60% και άνω. Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός από τρεις σε δύο θητείες, που ψηφίστηκε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο, δεν θα εφαρμοστεί άμεσα· συνεπώς αφορά μόνο βουλευτές που έχουν ήδη συμπληρώσει τρεις θητείες. Με βάση την ερμηνεία της ηγεσίας, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία δεν είναι μέλος του ΑΚΕΛ, και ο Κώστας Κώστα, που δεν συμμετέχει σε συλλογικό όργανο, δεν θεωρούνται μέρος του «πολιτικού πυρήνα». Ως εκ τούτου, η συζήτηση για τις εξαιρέσεις αφορά ουσιαστικά τους Γιώργο Λουκαΐδη, Άριστο Δαμιανού και Άντρο Καυκαλιά. Ο τελευταίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον να προσφέρει στο κόμμα από άλλο πόστο, οπότε το θέμα περιορίζεται ουσιαστικά στους Λουκαΐδη και Δαμιανού