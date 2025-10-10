Σε πολιτικούς μπελάδες μπήκαν το «Άλμα» και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έπειτα από τις αναφορές του Ανδρέα Χασαπόπουλου.

Γύρω από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν ήταν ακόμη στη θέση του Γενικού Ελεγκτή, είχε στηθεί ένα διαδικτυακό δίκτυο καταγγελιών κατά πάντων, το οποίο, με σύνθημα την καταπολέμηση της διαφθοράς, λειτουργούσε ενισχυτικά για τον ίδιο. Επικεφαλής του δικτύου αυτού ήταν ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο άλλοτε διευθυντής Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στην πορεία προστέθηκαν και άλλα άτομα, τα οποία είτε μέσω επώνυμων είτε μέσω ανώνυμων λογαριασμών «πυροβολούσαν» κατά πάντων.

Ταυτίστηκαν μαζί του και επιδίωξαν να συστρατευθούν γύρω του πολιτικά. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έσπευσε, ωστόσο, να τους κρατήσει σε απόσταση, αντιλαμβανόμενος ότι η παρουσία τους γύρω του θα αποτελούσε πολιτικό βαρίδιο. Άλλωστε, τα άτομα που είχαν συγκεντρωθεί δίπλα του στο πάνελ κατά την ανακοίνωση δημιουργίας του «Άλματος» είχαν ήδη δώσει λαβή για κριτική.

Όλοι αυτοί, το προηγούμενο διάστημα —άλλοι για μεγάλο και άλλοι για μικρό χρονικό διάστημα— λειτουργούσαν ως μηχανισμός στήριξης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τον προέβαλαν ως ηγέτη στην καταπολέμηση της διαφθοράς και, όπως διαφάνηκε, είχαν προσδοκίες από τον ίδιο. Όταν, όμως, εκείνος τους άφησε εκτός, στάθηκαν απέναντί του.

Ο Χασαπόπουλος μίλησε για περιπτώσεις ατόμων που συμμετείχαν στο πάνελ της εξαγγελίας και «θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή» για ζητήματα διαφθοράς, ενώ άφησε ξεκάθαρες αιχμές ότι πίσω από ορισμένες αναρτήσεις κρυβόταν και ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος ήταν στο παρελθόν διαχειριστής της σελίδας με την ονομασία «Ομάδα στήριξης Γενικού Ελεγκτή», η οποία έκλεισε λόγω καταγγελιών για αναρτήσεις εναντίον διαφόρων προσώπων. Στη συνέχεια, δημιούργησε νέα σελίδα με την ονομασία «Ομάδα καταπολέμησης της διαφθοράς».

Επιστολή με δικηγόρο από Χριστοφίδη

Με ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος παρέλαβε χθες επιστολή από τον δικηγόρο του, με την οποία τον καλεί να ανακαλέσει τις «ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις» εις βάρος του εντός 24 ωρών και τον προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά.

Η απάντηση Τσούκα για… «σκυλιά που γαυγίζουν»

«Δεν θα φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου, αν σταματάς και πετάς πέτρες σε κάθε σκύλο που γαβγίζει». Με αυτό το ρητό του Ουίνστον Τσόρτσιλ ξεκίνησε την ανάρτησή του ο Χαρίδημος Τσούκας, απαντώντας στα όσα ανέφερε για το πρόσωπό του ο Ανδρέας Χασαπόπουλος.

«Το ήξερα, αλλά τώρα το διαπιστώνω από πρώτο χέρι. Η πολιτική, στη διαδικτυακή εποχή, έχει χαρακτηριστικά ζούγκλας. Σίγουρα δεν είναι προσομοίωση ακαδημαϊκού σεμιναρίου. Ψίθυροι, κουτσομπολιό, ψευδείς ειδήσεις, κραυγές και υβρεολόγιο συνιστούν βασικό μοτίβο του διαδικτυακού πολιτικού λόγου. Οι διαδικτυακοί λαϊκιστές έχουν αλλεργία στα επιχειρήματα· θρέφονται από την εχθροπάθεια. Τα τσοπανόσκυλα γαυγίζουν για να απομακρύνουν όσους θεωρούν ότι τα απειλούν», έγραψε μεταξύ άλλων ο Χαρίδημος Τσούκας.

Μαζικά πυρά

Οι αναφορές του Ανδρέα Χασαπόπουλου προκάλεσαν μαζικά πυρά των κομμάτων κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του «Άλματος».

Ο ΔΗΣΥ μιλά για «σοβαρότατα ερωτήματα» με νομικές, πολιτικές και δεοντολογικές προεκτάσεις και καλεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να απαντήσει αν γίνονται προσωπικές επιθέσεις καθ’ υπόδειξή του, αν υπάρχουν συνεργάτες του που ελέγχονται για πράξεις διαφθοράς, αν υπάρχει συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και γιατί αυτή αποκρύβεται. «Η ηθική, η διαφάνεια και η νομιμότητα υπηρετούνται με πράξεις και όχι με λόγια», σημειώνει.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι οι καταγγελίες Χασαπόπουλου προκαλούν έντονο προβληματισμό και διερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, σε ποιο στέλεχος του «Άλματος» αναφέρεται όταν λέει πως «θα έπρεπε να είναι στη φυλακή». «Η κοινωνία αναμένει εξηγήσεις», πρόσθεσε.

Η ΔΗΠΑ σημειώνει ότι οι πρόσφατες, ιδιαίτερα σοβαρές αποκαλύψεις του κ. Ανδρέα Χασαπόπουλου, ο οποίος υπήρξε για σειρά ετών στενός συνεργάτης του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, «δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες ούτε να αντιμετωπιστούν με σιωπή ή υπεκφυγές».

Το Βολτ, από την πλευρά του, υποδεικνύει ότι «κόμματα που φιλοδοξούν να παρουσιαστούν ως εξωσυστημικά, και διατυμπανίζουν δεξιά κι αριστερά ότι θα καθαρίσουν τον στάβλο του Αυγεία, καλό θα ήταν πρώτα να τα βρουν μεταξύ τους και να ενημερώσουν τους πολίτες για το ποια στελέχη τους φιγουράρουν στις εκθέσεις του πρώην Γενικού Ελεγκτή».

Η απάντηση από το «Άλμα»

Το «Άλμα» απάντησε σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ με μακροσκελή ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρει ότι «δεν θα βρουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή στο Άλμα. Ας κοιτάξουν καλύτερα στο εσωτερικό τους».

«Το Άλμα πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς και μάχεται υπέρ της θεσμικής αναγέννησης της χώρας. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, θα ανακοινώσει το πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα αναθέσμισης του κράτους που έχει ποτέ προταθεί στην Κύπρο», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ανάρτηση της Ειρήνης

Σε ανάρτηση της, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έγραψε ότι ο μόνος που έχει δικαίωμα να υποβάλει ερωτήματα στην ίδια είναι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ και όχι οι έμμισθοι της Πινδάρου.