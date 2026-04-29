Ποιος θα βγει στους δρόμους τη νύχτα της 24ης Μαΐου για να πανηγυρίσει; Πινδάρου ή Εζεκίας Παπαϊωάννου θα έχουν συγκεντρώσει πάνω τους τα φώτα του ενδιαφέροντος; Θα συνεχίσει το ΔΗΚΟ να έχει ρόλο ρυθμιστή στο πολιτικό σκηνικό; Θα καταφέρει το ΕΛΑΜ να είναι ο πρωταγωνιστής των εκλογών; Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να δηλώνει παρούσα στην πολιτική ιστορία του τόπου;

Ερωτήματα πολλά, με τους αστάθμητους παράγοντες να είναι ακόμη περισσότεροι, σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό στο οποίο μπορεί να υπάρξουν μεγάλες ανατροπές μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Το μόνο δεδομένο είναι ότι οι στόχοι των κομμάτων έχουν αρχίσει, σε μεγάλο βαθμό, να γίνονται πιο συγκεκριμένοι στο τελευταίο μίλι της προεκλογικής περιόδου.

Τα παραδοσιακά κόμματα επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στην κινητοποίηση των δικών τους ψηφοφόρων, με στόχο την αύξηση της συσπείρωσής τους. Κύριος στόχος είναι ο περιορισμός των διαρροών που καταγράφουν προς νεοφανείς πολιτικούς σχηματισμούς, κυρίως το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου, και λιγότερο το VOLT.

Ο περιορισμός των διαρροών προς τα νεοφανή πολιτικά σχήματα είναι ο παράγοντας που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό όλες τις μάχες της κάλπης των βουλευτικών εκλογών. Είτε αφορά την πρωτιά μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, είτε τη δυναμική της πορείας του ΕΛΑΜ στον νέο εκλογικό χάρτη, είτε τον ρόλο που θα διατηρήσει το ΔΗΚΟ μετεκλογικά, αλλά και τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν τελικά στην κυπριακή Βουλή.

Η σημασία της πρωτιάς

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ φαίνεται, από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, ότι δέχονται πίεση στα ποσοστά τους. Ιδιαίτερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός δείχνει να έχει αρκετά χαμηλή συσπείρωση, γεγονός που αφήνει τη μάχη για την κατάληψη της πρωτιάς ανοικτή.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μάχη στήθος με στήθος μεταξύ των δύο κομμάτων. Πρωτιά με μειωμένα ποσοστά είναι σίγουρα μια εξασθενημένη νίκη, είτε αφορά το γαλάζιο είτε το κόκκινο στρατόπεδο. Από ψυχολογικής και συμβολικής σκοπιάς, όμως, έχει σημασία ποιο κόμμα θα είναι πρώτο στις εκλογές, ακόμη και οριακά, για διαφορετικούς λόγους για τον καθένα.

Η μάχη που δίνεται για τη συσπείρωση είναι αυτή που θα συγκρατήσει ποσοστά και θα καθορίσει οριζόντια το νέο πολιτικό σκηνικό. Οι διαρροές που αφενός έχει ο ΔΗΣΥ προς το ΑΛΜΑ «σπρώχνουν» το ΑΚΕΛ στην πρώτη θέση, ενώ αφετέρου οι απώλειες του ΑΚΕΛ προς την Άμεση Δημοκρατία περιορίζουν τις πιθανότητες ανατροπής του σκηνικού ως προς την πρώτη θέση.

Ο ΔΗΣΥ, τις τελευταίες ημέρες, επενδύει έντονα σε πολιτικά διλήμματα, όπως ζητήματα διπλωματίας και κατεύθυνσης της χώρας, αλλά και σταθερότητας της οικονομίας. Η συμφωνία με τη Γαλλία αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της Αννίτας Δημητρίου, όπως και η ανάδειξη του ρόλου του ΔΗΣΥ ως εγγυητή της σταθερότητας της χώρας, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση.

Το ΑΚΕΛ, από την άλλη, συνεχίζει με την ίδια κοινωνική ατζέντα, προβάλλοντας το προφίλ του κόμματος της κοινωνικής πολιτικής. Το Κυπριακό αποτελεί επίσης ζήτημα που αναδεικνύει, με τις επαφές που πραγματοποίησε ο Στέφανος στα κατεχόμενα με πρώην Τουρκοκύπριους ηγέτες.

Ταυτόχρονα, η συσπείρωση του ΔΗΣΥ επηρεάζει σε έναν βαθμό και το ΕΛΑΜ, το οποίο φαίνεται να έχει απώλειες κυρίως προς την Άμεση Δημοκρατία. Αυτό εξηγεί γιατί σε ορισμένες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να δίνει μάχη με το ΑΛΜΑ για την τρίτη θέση.

Η Άμεση Δημοκρατία παραμένει αστάθμητος παράγοντας, με ένα εκλογικό κοινό απρόβλεπτο και απροσδιόριστο, και υποψηφίους διαφορετικών κατηγοριών και προελεύσεων. Ως εκ τούτου, το ποσοστό που θα λάβει στις κάλπες θα έχει αντίκτυπο στο συνολικό αποτέλεσμα όλων των κομμάτων.

Η συσπείρωση ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ επηρεάζει επίσης και το τελικό ποσοστό του Volt, ενός χώρου που αντλεί ακροατήριο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων και από τα δύο μεγάλα κόμματα.

ΔΗΚΟ και μάχη με τον χρόνο

Ένα ακόμη ερωτηματικό είναι το ποσοστό που θα λάβει το ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές. Το ποσοστό συσπείρωσης του κόμματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για τα δικά του ποσοστά όσο και για το ΑΛΜΑ, προς το οποίο καταγράφει απώλειες.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έριξε στο τραπέζι το χαρτί του Κυπριακού, επιχειρώντας να πιέσει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ, αλλά και ευρύτερα κεντρώους ψηφοφόρους με ισχυρές απόψεις στο Κυπριακό.

Πόσοι θα μπουν στη Βουλή

Ο τελικός αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή παραμένει ανοικτό κεφάλαιο και ένα από τα βασικά ερωτήματα της εκλογικής μάχης. Ακόμη και με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά.

Είναι πιθανό να προκύψει μια εξακομματική Βουλή, αλλά και μια Βουλή με έως και δέκα κόμματα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εκτός από ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, περισσότερες πιθανότητες εισόδου φαίνεται να έχουν η ΕΔΕΚ και το VOLT, ενώ ακολουθούν οι Οικολόγοι, η ΔΗΠΑ και το ΚΕΚΚ.

Ταυτόχρονα, βαρύτητα έχουν και τα ποσοστά που θα λάβουν μικρότερα κόμματα, ακόμη και αν δεν εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή. Σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 18-20 κομματικοί συνδυασμοί, ο κατακερματισμός του εκλογικού σώματος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονος.