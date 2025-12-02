Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως το αντικείμενο της συνάντησης μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριου Χαρτσιώτη και της ηγεσίας της Αστυνομίας Κύπρου, με τους Ελλαδίτες ομολόγους τους έχει ως επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα.

Αν και η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν παρέχει σχετικές πληροφορίες, εντούτοις στη βάση πληροφόρησης που λάβαμε, στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να υπάρχει θέμα για το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης στην κυπριακή Αστυνομία τμήματος αντίστοιχου με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Στη συνάντηση, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, εκτός από τον Έλληνα υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα παρευρίσκεται και ο διοικητής της ΔΑΟΕ, Φώτης Ντουίτσης, ενώ στην ελληνική αντιπροσωπεία αναμένεται να συμμετάσχει και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος.

Πληροφορίες φέρουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία Κύπρου, να εκδήλωσαν ενδιαφέρον και στο πρόσφατο παρελθόν για τον τρόπο δομής και δράσης της ΔΑΟΕ.

Άλλωστε, αριθμός ρεπορτάζ με αφορμή τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό περιλάμβαναν αναφορές για πληροφορίες που έκαναν λόγο για συναντήσεις μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της Αστυνομίας Κύπρου και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Να σημειωθεί πως η ΔΑΟΕ είναι κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος. Η δημιουργία της είχε αποφασιστεί με Προεδρικό Διάταγμα και η υπηρεσία έχει διοικητική αυτοτέλεια, αν και υπάγεται στο Αρχηγείο της Αστυνομίας. Η έδρα της είναι στην Αττική, αλλά η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η ΔΑΟΕ έχει την ευθύνη για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων (εγχώριων ή διασυνοριακών), την έρευνα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»), την έρευνα για σοβαρά εγκλήματα (διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση ανθρώπων, οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα κατά ζωής και ιδιοκτησίας, trafficking και αθλητική βία) και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τάσεων οργανωμένου εγκλήματος και τη μελέτη τεχνικών καταπολέμησής του.

Ο «Φ» πληροφορήθηκε για την επικείμενη συνάντηση κι επικοινώνησε χθες γύρω στο μεσημέρι με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης υποβάλλοντας συγκεκριμένα ερωτήματα. Αντί απαντήσεων στη βάση δέσμευσης, λάβαμε ενημέρωση σε κατοπινό στάδιο πως «θα δημοσιευθεί σε λίγο ανακοίνωση».

Εν τέλει, περίπου 1,5 ώρα αργότερα μετά το ερώτημά μας, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο τα ακόλουθα: «Την Πέμπτη, 4/12/2025, φτάνει στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα έχει επαφές με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Μάριο Χαρτσιώτη και την ηγεσία της Αστυνομίας της Κύπρου. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα συνοδεύεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, μετά την άφιξη του Υπουργού θα ακολουθήσει στις 11:00 κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας – Μνημείο πεσόντων Ελλήνων και Κυπρίων στην τουρκική εισβολή. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ την ίδια ώρα θα συναντηθούν οι ηγεσίες της Κυπριακής και Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά την ολοκλήρωση των κατ’ ιδίαν συναντήσεων θα ακολουθήσει διευρυμένη σύσκεψη των δύο αντιπροσωπιών, καθώς και δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα αναχωρήσει αργά το απόγευμα, επιστρέφοντας στην Αθήνα».