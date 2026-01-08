Την ανάγκη όπως το υπουργείο Παιδείας παρέχει νομική στήριξη και ενίσχυση στις αποφάσεις καθηγητικών συλλόγων ή πειθαρχικών συμβουλίων των σχολείων, τονίζει η ΟΕΛΜΕΚ, στο πλαίσιο των μέτρων που καταθέτει για αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας.
Όπως πληροφορείται ο «Φ», το θέμα αυτό προέκυψε έπειτα από αμφισβήτηση απόφασης καθηγητικού συλλόγου από Δικαστήριο, όταν ενώπιον του τέθηκε ζήτημα που αφορούσε μαθητή.
Με αφορμή το περιστατικό αυτό, η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ), η οποία συνεδρίασε τον Δεκέμβριο για να εξετάσει διάφορα θέματα, στο ψήφισμα της για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, περιέλαβε και αυτό το μέτρο: Τη νομική στήριξη και ενίσχυση των αποφάσεων των καθηγητικών συλλόγων ή πειθαρχικών συμβουλίων από το υπουργείο Παιδείας.
Στο σημείο αυτό, μας αναφέρθηκε ότι το γεγονός πως στο υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει νομικό γραφείο, είναι ένα σημαντικό κενό και επηρεάζει σε αυτά τα θέματα και τα σχολεία. Κι αυτό διότι, εφαρμόζονται μεν οι κανονισμοί αλλά συχνά προκύπτουν προβλήματα στην ανάγνωση και ερμηνεία τους.
Το μέτρο όμως αυτό, δεν είναι το μοναδικό που προτείνει η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ για αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, καθώς στο ψήφισμά της περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
-Δημιουργία εναλλακτικών προγραμμάτων και δομών εκτός σχολείων, σε όλες τις επαρχίες, για τους μαθητές που παρουσιάζουν ακραίας μορφής παραβατικότητα, εκφοβισμό και επιθετικότητα, με στόχο την ομαλή επανένταξη τους στις σχολικές μονάδες.
-Τοποθέτηση επιτηρητών ασφαλείας σε όλα τα σχολεία όλο το 24ωρο.
-Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης σε όλες τις σχολικές μονάδες και λειτουργίας τους σε μη εργάσιμο χρόνο.
–Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της ΟΑΠ με γρήγορη στελέχωση και οδηγίες για πραγματική άμεση παρέμβαση.
-Συνεργασία με την αστυνομία για περιοδική παρουσία και περιπολία σε σχολεία υψηλού κινδύνου.