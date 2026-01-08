Την ανάγκη όπως το υπουργείο Παιδείας παρέχει νομική στήριξη και ενίσχυση στις αποφάσεις καθηγητικών συλλόγων ή πειθαρχικών συμβουλίων των σχολείων, τονίζει η ΟΕΛΜΕΚ, στο πλαίσιο των μέτρων που καταθέτει για αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», το θέμα αυτό προέκυψε έπειτα από αμφισβήτηση απόφασης καθηγητικού συλλόγου από Δικαστήριο, όταν ενώπιον του τέθηκε ζήτημα που αφορούσε μαθητή.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ), η οποία συνεδρίασε τον Δεκέμβριο για να εξετάσει διάφορα θέματα, στο ψήφισμα της για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, περιέλαβε και αυτό το μέτρο: Τη νομική στήριξη και ενίσχυση των αποφάσεων των καθηγητικών συλλόγων ή πειθαρχικών συμβουλίων από το υπουργείο Παιδείας.

Στο σημείο αυτό, μας αναφέρθηκε ότι το γεγονός πως στο υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει νομικό γραφείο, είναι ένα σημαντικό κενό και επηρεάζει σε αυτά τα θέματα και τα σχολεία. Κι αυτό διότι, εφαρμόζονται μεν οι κανονισμοί αλλά συχνά προκύπτουν προβλήματα στην ανάγνωση και ερμηνεία τους.

Το μέτρο όμως αυτό, δεν είναι το μοναδικό που προτείνει η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ για αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, καθώς στο ψήφισμά της περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: