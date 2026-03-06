Σε έναν απέραντο κρανίου τόπο μετατρέπεται σιγά σιγά η κτηνοτροφία της επαρχίας Λάρνακας, καθώς οι ελπίδες για διάσωση των υγιών ζώων μέσα σε μολυσμένες μονάδες εξανεμίστηκαν οριστικά μετά το μπλόκο των Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες την Τετάρτη, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επιλεκτικής θανάτωσης μόνο των μολυσμένων ζώων, ακόμα και αν προέρχονται από εμβολιασμένες μονάδες, επιβάλλοντας την πλήρη εφαρμογή του σκληρού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου.

Παρά τις προσπάθειες της Λευκωσίας να εξασφαλίσει παρέκκλιση από τη νομοθεσία και τον κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας των Ζώων, η απάντηση των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων ήταν κατηγορηματική. «Η απάντησή τους ήταν κάθετη. Δεν προνοείται οποιαδήποτε παρέκκλιση, ούτε υπάρχει εναλλακτική λύση παρά μόνο η καθολική σφαγή ολόκληρου του κοπαδιού», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η Κύπρος έχει επισημάνει επανειλημμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας: το μικρό μέγεθος της κτηνοτροφικής παραγωγής, τη γεωγραφική απομόνωση, την οικονομική πίεση που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι και τις κοινωνικές επιπτώσεις που επιφέρει η εφαρμογή του μέτρου.

Με βάση τα σημερινά δραματικά δεδομένα, ο αριθμός των ζώων που οδηγούνται προς θανάτωση προκαλεί σοκ. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν μολυνθεί 23 μονάδες, συνολικά18.000 ζώα θανατώνονται για τον περιορισμό της νόσου.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται περίπου 800 βοοειδή, 269 ζώα έχουν ήδη θανατωθεί, ενώ η διαδικασία προχωρά άμεσα για ακόμη 500 ζώα σε μονάδα της Δρομολαξιάς, όπου επιβεβαιώθηκε ο ιός. Ο αριθμός των αιγοπροβάτων που έχει θανατωθεί και ταφεί έχει ξεπεράσει τις 9.000 τις τελευταίες ημέρες.

Η απόφαση για καθολική σφαγή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παραγωγών, οι οποίοι συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη υπό τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ). Οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν την αποστολή κοινού υπομνήματος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας του να χειριστεί το θέμα σε υψηλό πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΑ, Νίκος Παπακυριακού, προειδοποίησε πως με την παρούσα τακτική «αντί να εκριζώσουμε τον ιό, θα εκριζωθεί ο ζωικός πληθυσμός της Κύπρου», τονίζοντας τις κυπριακές ιδιομορφίες (κοντινή απόσταση μονάδων) και καταγγέλλοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με τα κατεχόμενα, όπου η ΕΕ δεν απαίτησε σφαγές παρά τις μολύνσεις. Αίτημα του κλάδου είναι να υπάρξει εξαίρεση τουλάχιστον για τις εμβολιασμένες μονάδες, ώστε να θανατώνονται μόνο τα ζώα που θετικοποιούνται μετά από εργαστηριακή ανάλυση.

Οι παραγωγοί θορυβήθηκαν μετά το νο νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα αγελάδων στη Δρομολαξιά, που εντοπίστηκε στις παρυφές της ζώνης των 10 χιλιομέτρων και υποχρεώνει τις αρχές σε επέκταση της ακτίνας περιορισμού. Στόχος είναι ο ιός να μην περάσει στις υπόλοιπες επαρχίες και να παραμείνει στις μονάδες της Λάρνακας.

Στη μονάδα της Δρομολαξιάς, η κατάσταση είναι τεταμένη. Με τη συνδρομή του Στρατού, ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες για τη διάνοιξη νέων μαζικών τάφων, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες για την προστασία των υπόγειων υδάτων.

Ενώ οι θανατώσεις συνεχίζονται, το Υπουργείο Γεωργίας πλέον θέτει σε εφαρμογή το πλάνο εμβολιασμού σε όλο το νησί. Εντός των ημερών ολοκληρώνονται οι εμβολιασμοί στα αιγοπρόβατα της Λάρνακας και επεκτείνονται παγκύπρια με τη συμμετοχή και ιδιωτών κτηνιάτρων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες προκαταβολή έως €50.000 ανά μονάδα για απώλεια εισοδήματος για τις μονάδες που εντοπίζονται μολυσμένες στον αφθώδη πυρετό. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει το 30% των αποζημιώσεων, με οροφές που αγγίζουν τα €1.000 ανά βοοειδές και €140 ανά αιγοπρόβατο και €125 ανά χοίρο.