ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, γκαλερί Όμικρον (96648352). Με την έκθεση «Animalia», η Μαρία Περεντού επιστρέφει με μία μεγάλη ατομική έκθεση στην εικαστική σκηνή μετά από αρκετά χρόνια, παρουσιάζοντας, έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28 Μαρτίου

Πάφος, Blue Iris (99310893). Εγκαίνια 7μ.μ. Έκθεση με επιλεγμένα έργα του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

Λευκωσία, Sic. Contemporary Culture. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού κομματιού του προγράμματος Confabulations for Critical Localities, παρουσιάζεται έκθεση τεσσάρων φοιτητών του Πανεπιστημίου Frederick, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ανταλλαγής με τον Horst Weierstall και τον Παναγιώτη Μιχαήλ γύρω από ζητήματα δημιουργικής διαδικασίας, συλλογικής και παράλληλης εργασίας. Στην έκθεση Call To Action συμμετέχουν: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, 11:00 – 14:00. Διάρκεια: 7 – 21 Μαρτίου 2026

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό και Ερευνητικό Ίδρυμα ARTos, 7.30μ.μ. Ένα επιμελημένο πολιτιστικό πρόγραμμα που συνδέει την τέχνη με τον επιστημονικό στοχασμό γύρω από τη βία, το συλλογικό τραύμα και τη μνήμη παρουσιάζεται στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Reimagining and Rebuilding Palestine: Genocide, Trauma, and the Future of a Suffering Nation». Είσοδος ελεύθερη, 22795002

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή, οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου υποχρεώθηκαν να αναβάλουν παραστάσεις του προγράμματος του φεστιβάλ, αυτή της Λουντμίλα Πετρουσέφσκαγια σήμερα Σάββατο κι αυτή της Φανί Αρντάν, την Κυριακή. Ενημέρωσαν ότι ήδη αναζητούν άλλες ημερομηνίες.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Bride! (σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal με τους Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal), Hoppers (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Mamoru Hosoda), Scarlet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Daniel Chong) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Secret Agent (σκηνοθεσία Kleber Mendonca Filho με τους Robson Andrade, Rubens Santos, Licinio Januario) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το ιστορικό πολιτικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου «Ο Μυστικός Πράκτορας», που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών με τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας, έρχεται σε πρώτη προβολή στην Κύπρο. 6, 7, 8, 10, 11 & 12 Μαρτίου 8.30μ.μ. (7 Μαρτίου 5.30 & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com