Το Ιράν με τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο του ηγέτη εξαπολύει σφοδρό κύμα επιθέσεων στις χώρες του Κόλπου, κατά τη δέκατη μέρα του πολέμου. Ανυποχώρητες ΗΠΑ και Ισραήλ, οι οποίες ανταπαντούν στα χτυπήματα με χτυπήματα κατά του Ιράν.

Η λήξη του πολέμου, είπε ο Τραμπ, θα είναι μια απόφαση που θα ληφθεί από κοινού με τον Νετανιάχου. Ωστόσο και οι δύο δεν πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα γίνει νωρίτερα από τις 5 εβδομάδες.

Η Κύπρος παραμένει σε επιφυλακή, ενώ σήμερα την επισκέπτονται για συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

7:45 Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι στοχοποίησε Ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο Λίβανο

Η λιβανέζικη οργάνωση αναφέρει ότι μια ομάδα οχημάτων και στρατιωτών του ισραηλινού στρατού έχει στοχοποιηθεί στα περίχωρα του χωριού Οντάισεχ με μπαράζ ρουκετών.

7:38 Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για πόλεμο ενός μήνα

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ισραήλ που επικαλείται η Yedioth Ahronoth, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για πόλεμο που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα.

7:30 Ράλι στο πετρέλαιο λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι – Βουτιά έως 6% στα χρηματιστήρια της Ασίας

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι με το άνοιγμα των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, καθώς η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

7:19 Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για πόλεμο ενός μήνα

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Ισραήλ που επικαλείται η Yedioth Ahronoth, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για πόλεμο που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα

7:00 Συνολικά 38 πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

Συνολικά 38 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα, από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου ακυρώθηκαν 19 αφίξεις και 19 αναχωρήσεις πτήσεων, διαφόρων αεροπορικών εταιρειών προς χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, ο Λίβανος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

6:50 Μπαχρέιν: Μεγάλη πυρκαγιά στο βασικό διυλιστήριο της BAPCO μετά από επίθεση με drones και πυραύλους

Large fire seen burning this morning at the primary refinery for the Bahrain Petroleum Company (BAPCO) near the capital Manama, following a combined drone and missile attack earlier by Iran against Bahrain. pic.twitter.com/1dJA4acoat — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

6:37 Βίντεο από βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στη Βηρυτό

لحظة استهداف منطقة الغبيري pic.twitter.com/gb3MFPcfGS — LebyNews (@lebynews) March 9, 2026

6:30 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – Γιατί δεν τον ήθελε ο πατέρας του διάδοχό του

Τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, επέλεξε η Συνέλευση των Ειδικών στο Ιράν ως νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

6:20 Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας

6:16 Μπαχρέιν: 32 πολίτες, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν στην επιδρομή drones του Ιράν

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 32 πολίτες. Ανάμεσά τους μια 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και δυο παιδιά 7 και 8 ετών που φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα.

6:07 Τραμπ: Η απόφαση για τέλος του πόλεμου θα ληφθεί «αμοιβαία» με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία», με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο Τραμπ τόνισε πως ο Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης.

6:00 Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI αυξάνεται κατά 25%, αυτή του Brent κατά 22%

Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιταχύνεται, με αυτή του βαρελιού WTI να αυξάνεται κατά 25%, ξεπερνώντας τα 112 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Στις 4:00, η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 25,71% στα 114,25 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 22,30% στα 113,34 δολάρια.